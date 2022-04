Spicca il derby Poggio San Lorenzo-Ginestra, la capolista Fiamignano Equicola a Palombara

RIETI - Si accendono i riflettori sulla ventesima giornata del Campionato di Prima Categoria, sette match in programma con un derby, scontri diretti e sfide al vertice che sapranno sicuramente movimentare la settima giornata di ritorno del girone B.

Apre la giornata il match tra Accademia Calcio Sabina e Monterotondo, locali fermi a venti punti con la necessità di fare punti per restare lontano dalle “zone pericolose” della classifica ospiti forti del quarto posto con la chance di sorpasso su Palombara e Spes. Match in esterna per Spes Poggio Fidoni, domenica mattina ospite del Colle Salario, ospiti reduci da una sconfitta contro Alba Sant'Elia chiamati a far punti per restare attaccato al primo posto, locali a ventotto punti a metà classifica. Giocherà fuori casa anche Castrum Donadei, a Labaro ospite dell ‘Olimpus Roma, scontro diretto che vede le due squadre distanti tra loro di un solo punto a favore degli ospiti, gara che promette spettacolo. Altra gara fondamentale in chiave classifica prevista per domenica mattina, Palombara ospiterà Fiamignano Equicola, sfida al vertice con i padroni di casa al secondo posto a meno cinque dagli Equicoli primi in classifica, match fondamentale per la classifica che saprà regalare emozioni.

Tre match previsti nel pomeriggio, Valle del Peschiera nel primo pomeriggio ospiterà Brictense, padroni di casa che nelle ultime tre gare hanno raccolto un solo punto cercano il riscatto per tornare sul podio, ospiti al terzultimo posto a quindici punti. Match in casa anche per l’Alba Sant'Elia, nel pomeriggio di domenica ospiterà Castel Giubileo, scontro diretto che vede i locali all’ ultimo posto a meno uno dagli ospiti, sfida salvezza che saprà regalare emozioni. A chiudere la ventesima giornata del Campionato di Prima Categoria il derby tra Poggio San Lorenzo E Ginestra, locali in netta crescita nelle ultime quattro giornate a ventisette punti con la possibilità di avvicinarsi al podio, ospiti a diciassette punti per staccarsi definitivamente dalle “zone grigie” della classifica.

Programma gare (XX giornata, domenica 10 aprile)

Accademia Calcio Sabina-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Colle Salario-Spes Poggio Fidoni ore 11:00 (arbitro Andrea Zearo di Roma 2)

Olimpus Roma-Castrum Donadei ore 11:00 (arbitro Alessandro Pasquale di Ostia)

Palombara-Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Vincenzo Messina di Roma2)

Valle del Peschiera-Brictense ore 14:30 (arbitro Luigi Di Ruccio do Viterbo)

Alba Sant'Elia-Castel Giubileo ore 16:00 (arbitro Matteo Cinquepalmi di Roma 1)

Poggio San Lorenzo-Ginestra ore 16:00 (arbitro Stefano Melfi di Roma 1)

Classifica

Fiamignano Equicola 39

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 34

Monterotondo 33

Valle del Peschiera 32

Colle Salario 28

Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo* 27

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina 20*

Ginestra 17

Brictense 15

Castel Giubileo 13

Alba Sant'Elia 12