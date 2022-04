Fiamignano Equicola in casa, derby Spes Poggio Fidoni-Alba Sant'Elia

RIETI - Torna il weekend e con esso la diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria, un derby in programma e gare fondamentali per la classifica caratterizzano la sesta giornata di ritorno. Apre la giornata il match mattutino tra Castrum Donadei e Palombara, locali a ventiquattro punti con la possibilità di sorpasso sul Colle Salario, ospiti forti del secondo posto con l’opportunità di avvicinarsi alla testa della classifica. Match interno per Ginestra, che ospiterà Monterotondo, locali in cerca di punti per uscire dalle zone pericolose della classifica, ospiti a meno uno da Valle del Peschiera con la chance per il soprasso.

Gara in esterna per Poggio San Lorenzo, domenica mattina a Montelibretti, ospite del Brictense, ospiti che puntano alla seconda vittoria di fila per avvicinarsi al podio vista la gara da recuperare, locali al terzultimo posto con la necessità di fare punti. Giocherà fuori casa anche l’Accademia Calcio Sabina, ospite dell’Olimpus Roma, cinque punti separano i due team con gli ospiti in cerca di vittoria per avvicinarsi sui locali. A chiudere i match della domenica mattina la gara tra Castel Giubileo e Valle del Peschiera, “Ducali” reduci da due sconfitte consecutive cercano la vittoria per tornare sul podio e avvicinarsi al primo posto, locali al penultimo posto a dodici punti.

Due gare previste per domenica pomeriggio, spicca il derby tutto reatino tra Spes Poggio Fidoni e Alba Sant Elia, locali reduci da un importante vittoria contro Valle del Peschiera cercano il bis per avvicinarsi al primo posto, ospiti all’ultimo posto in classifica in cerca di punti per agganciare Castel Giubileo. A chiudere la diciannovesima giornata del Campionato di Prima categoria la gara tra Fiamignano Equicola e Colle Salario, padroni di casa al primo posto in classifica con la voglia di fare altri tre punti per proseguire il cammino intrapreso finora, ospiti a venticinque a metà classifica.

Programma gare (XIX giornata, domenica 3 aprile)

Castrum Donadei-Palombara ore 11:00 (arbitro Giorgio Catalani di Ciampino)

Ginestra-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Valerio Evangelistella di Civitavecchia)

Brictense-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Matteo Cinquepalmi di Roma 1)

Olimpus Roma-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Simone Simbula di Roma 2)

Castel Giubileo-Valle del Peschiera ore 11:30 (arbitro Matteo Patrignani di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Alba Sant'Elia ore 15:00 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Fiamignano Equicola-Colle Salario ore 16:00 (arbitro Gianluca Fabrizi di Ostia)

Classifica

Fiamignano Equicola 39

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 34

Valle del Peschiera 31

Monterotondo 30

Colle Salario, Olimpus Roma 25

Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo* 24

Accademia Calcio Sabina 20

Ginestra 17

Brictense 15

Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 9