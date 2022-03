Spicca il derby Valle del Peschiera-Spes Poggio Fidoni, testacoda Alba Sant'Elia-Fiamignano

RIETI - Si accendono i riflettori sulla diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma, tre derby e scontri diretti caratterizzeranno il weekend di calcio.

Apre la giornata il derby della domenica mattina tra Accademia Calcio Sabina e Ginestra, scontro diretto visti i soli tre punti che separano le squadre a favore dei padroni di casa, match importante in chiave classifica perché permetterebbe ai team di uscire dalle zone buie della classifica.

Altro derby in mattinata, Alba Sant'Elia in casa ospiterà Fiamignano Equicola, locali in cerca di punti per scrollarsi di dosso l’ultimo posto, ospiti forti del primo posto vogliono i tre punti per centrare la sesta vittoria consecutiva e mantenere il primato.

Match in esterna per Castrum Donadei, all’ “Angelucci” di Settebagni ospite del Colle Salario, reatini , reduci da una sconfitta in coppa vogliono i tre punti per portarsi a meno uno dai locali e tornare nelle alte sfere della classifica. Due match tutti “romani” previsti in giornata, Monterotondo, momentaneamente quarto in classifica ospiterà Brictense, mentre Palombara, al secondo posto ospiterà l’Olimpus Roma, due match fondamentali in chiave classifica che sapranno sicuramente regalare spettacolo.

Derby fondamentale nel pomeriggio, Valle del Peschiera ospiterà Spes Poggio Fidoni, gara che promette spettacolo visti i pari punti in classifica delle due squadre, locali chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta nella diciassettesima giornata, ospiti imbattuti da otto giornate vogliono la vittoria per portarsi al secondo posto, derby che promette spettacolo assoluto.

A chiudere la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria il match tra Poggio San Lorenzo e Castel Giubileo, padroni di casa vittoriosi mercoledì nel recupero contro Colle Salario vogliono il bis per portarsi nelle zone alte della classifica e avvicinarsi alle due romane.

Programma gare (XVIII giornata, domenica 27 marzo)

Accademia Calcio Sabina-Ginestra ore 11:00 (arbitro Luca Ventura di Roma1)

Alba Sant'Elia-Fiamignano Equicola ore11:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Colle Salario-Castrum Donadei ore 11:00 (arbitro Luca Sebastiano Anastasio di Roma1)

Monterotondo-Brictense ore 11:00 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma1)

Palombara-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Riccardo Luca Delfino di Roma 1)

Valle del Peschiera-Spes Poggio Fidoni ore 14:30 (arbitro Lorenzo Sandrelli di Rieti)

Poggio San Lorenzo-Castel Giubileo ore 16:00 (arbitro Lorenzo Carucci di Roma 2)

Classifica

Fiamignano Equicola 36

Palombara*, Spes Poggio Fidoni, Valle del Peschiera 31

Monterotondo 27

Colle Salario, Olimpus Roma 25

Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo* 21

Accademia Calcio Sabina 19

Ginestra 16 Brictense 15

Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 9