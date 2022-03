Tre derby in programma, spicca quello al vertice Fiamignano Equicola-Valle del Peschiera

RIETI - Torna il weekend e con esso sette gare del campionato di Prima Categoria, diciassettesima giornata in programma, tanti scontri diretti e una super sfida al vertice. Spicca il derby Castrum Donadei-Alba Sant Elia, padroni di casa reduci da una sconfitta chiamati a rialzarsi per non sfuggire dalle alte sfere della classifica, ospiti all’ultimo posto chiamati a far punti per scrollarsi di dosso l’ultima posizione.

Match in esterna per Ginestra, a Montelibretti ospite del Moricone nella domenica mattina in cerca di punti per centrare la seconda vittoria consecutiva e lasciarsi definitivamente la zona “pericolosa” della classifica alle spalle. Giocherà fuori casa anche l’Accademia Calcio Sabina, al “Torlonia” ospite del Palombara, match difficile per gli ospiti che cercano la seconda vittoria consecutiva per puntare l’aggancio sul Monterotondo. Due i derby tutti “romani in giornata, Castel Giubileo in casa contro Monterotondo e Olimpus Roma-Colle Salario, partite importanti in chiave classifica.

Altro derby interessante nel pomeriggio, quello tra Spes Poggio Fidoni e Poggio San Lorenzo, locali fermati nella scorsa da un pareggio vogliono la vittoria per ritornare in scia positiva, sabini reduci da una sconfitta vogliono i tre punti per sorpassare Castrum in classifica.

A chiudere la diciassettesima giornata del campionato di Prima categoria il match al vertice tra Fiamignano Equicola e Valle Del Peschiera, classifica che vede i locali primi in classifica a più due sugli ospiti secondi, match che sa di lotta promozione e che sarà fondamentale ai fini della classifica, gara che saprà regalare sicuramente emozioni.

Programma gare (XVII giornata, domenica 20 marzo)

Castrum Donadei-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Antonio De Marco di Tivoli)

Moricone-Ginestra ore 11:00 (arbitro Matteo Patrignani di Roma 2)

Palombara-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Olimpus Roma-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Jacopo Martinoli di Ostia)

Castel Giubileo-Monterotondo ore 11:30 (arbitro Alessandro Tamburrini di Viterbo)

Spes Poggio Fidoni-Poggio San Lorenzo ore 14:40 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Fiamignano Equicola-Valle del Peschiera ore 15:00 (Andrea Panichelli di Viterbo)

Classifica

Fiamignano Equicola 33

Valle del Peschiera 31

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 28

Colle Salario* 25

Monterotondo 24

Olimpus Roma 22

Castrum Donadei 20

Accademia Calcio Sabina 19

Poggio San Lorenzo** 18

Ginestra 16

Brictense, Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 8