Spiccano i derby Poggio San Lorenzo-Fiamignano e Valle del Peschiera-Castrum Donadei

RIETI - Si alza il sipario sulla sedicesima giornata del campionato di Prima categoria, sette gare in programma, due derby e scontri diretti sapranno regalare emozioni nella terza gara di ritorno del girone B. Match interno per l’Accademia Calcio Sabina, al comunale di Tarano affronterà Brictense, team reduci da due sconfitte con i padroni di casa in cerca di punti per abbandonare le zone “pericolose” della classifica.

Gara in casa anche per l’Alba Sant'Elia, al “Milardi” di Contigliano ospiterà l’Olimpus Roma, padroni di casa con la necessità di fare punti visto l’ultimo posto in classifica, ospiti a metà classifica con ventuno punti. Partita molto interessante quella tra Ginestra e Castel Giubileo, un solo punto a dividere le due squadre rispettivamente al terzultimo e penultimo posto, chi la spunterà?

Gara in esterna invece per la Spes Poggio Fidoni, al “Cecconi” ospite del Monterotondo in cerca della sesta vittoria di fila per agganciare Fiamignano prima in classifica a trenta punti. A chiudere i match mattutini la gara tutta “romana” tra Colle Salario e Palombara, tre punti separano le due squadre con gli ospiti terzi in classifica. Due derby previsti nella domenica pomeriggio.

Poggio San Lorenzo in casa affronterà Fiamignano Equicola, gara importante per entrambe con i locali che in caso di vittoria lascerebbero definitivamente le zone “rischiose” della classifica, ospiti forti del primo posto in classifica vogliono la vittoria per mantenere il primato.

A chiudere la sedicesima giornata del campionato di prima categoria il match di alta classifica tra Valle Del Peschiera e Castrum Donadei, padroni di casa al secondo posto vogliono la vittoria per agganciare gli “equicoli” in classifica, ospiti a venti in classifica con la possibilità di agganciare Monterotondo, match tutto da vivere.

Programma gare (XVI giornata, domenica 13 marzo)

Accademia Calcio Sabina-Brictense ore 11:00 (arbitro Alessia Cento di Tivoli)

Alba Sant'Elia-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Ginestra-Castel Giubileo ore 11:00 (arbitro Gabriele Gilardi di Tivoli)

Monterotondo-Spes Poggio Fidoni ore 11:00 (arbitro Luca Ventura di Roma 1)

Colle Salario Palombara ore 11:00 (arbitro Teresa Loreti di Rieti)

Valle del Peschiera-Castrum Donadei ore 14:30 (arbitro Matteo Fumi di Ciampino)

Poggio San Lorenzo-Fiamignano Equicola ore 15:00 (arbitro Giorgio Catalani di Ciampino)

Classifica

Fiamignano Equicola 30

Valle del Peschiera 28

Palombara* e Spes Poggio Fidoni 27

Colle Salario* 24

Monterotondo 23

Olimpus Roma 21

Castrum Donadei 20

Poggio San Lorenzo** 17

Accademia Calcio Sabina 16

Ginestra 13

Brictense, Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 7

*gare in meno