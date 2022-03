Spiccano di derby Castrum Donadei-Poggio San Lorenzo e Spes Poggio Fidoni-Ginestra

RIETI - Si alza il sipario sulla quindicesima giornata del campionato di Prima categoria, sette match in programma con ben due derby a condire un'altra domenica di sport.

Spicca il derby mattutino tra Castrum Donadei e Poggio San Lorenzo, padroni di casa reduci da una sconfitta chiamati a far punti per non sfuggire dalle alte sfere della classifica, ospiti a tredici punti per sfuggire dalle zone “pericolose” della classifica. Match in esterna per l’Accademia calcio Sabina, ospite del Colle Salario, ospiti reduci da due vittorie di fila voglio il tris per agganciare Castrum in classifica. Giocherà fuori casa anche Valle del Peschiera, ospitato dall’Olimpus Roma, reatini forti del momentaneo primo posto in classifica condiviso con Fiamignano vogliono continuare la loro scia di vittorie, locali a venti con la possibilità di aggancio su Monterotondo. Gara in esterna anche per l’Alba Sant'Elia, ospite dei secondi della classe (Palombara). Ospiti a sette punti condannati all’ultimo posto in classifica con la possibilità di sorpassare Castel G. e scrollarsi di dosso l’ultimo posto. A chiudere la mattinata di sport la sfida tutta “romana” tra Castel Giubileo e Brictense, scontro diretto tra le due squadre che sono separate da soli tre punti.

Due gare previste nel pomeriggio, spicca l’altro derby di Giornata tra Spes Poggio Fidoni e Ginestra, locali in cerca della quinta vittoria consecutiva per agganciare i primi della classe, ospiti a tredici con la possibilità di agganciare l’Accademia in classifica e scollarsi di dosso gli ultimi posti, match tutto da vivere. A chiudere la quindicesima giornata di campionato il match tra Fiamignano Equicola e Monterotondo, lolìcali al primo posto condiviso con Valle del Peschiera vogliono la vittoria per proseguire l’ottimo percorso intrapreso finora, ospiti a ventitre in classifica al quinto posto.

Programma gare (XV giornata, domenica 6 marzo)

Castrum Donadei-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Colle Salario-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Francesco Di Pasqua di Tivoli)

Olimpus Roma-Valle del Peschiera ore 11:00 (arbitro Alessia Cento di Tivoli)

Palombara-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Matteo Paterlini di Ciampino)

Castel Giubileo-Brictense ore 11:30 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Ginestra ore 14:30

Fiamignano Equicola-Monterotondo ore 15:00 (arbitro Lorenzo Sandrelli di Rieti)

Classifica

Valle del Peschiera, Fiamignano Equicola 27

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 24

Monterotondo 23 Colle Salario* 21

Olimpus Roma* 20

Castrum Donadei 19

Accademia Calcio Sabina 16

Ginestra, Poggio San Lorenzo** 13

Brictense 12

Castel Giubileo 9

Alba Sant'Elia 7

* gare in meno