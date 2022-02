Prima, scatta il ritorno: sfida in vetta Valle del Peschiera-Palombara, derby Ginestra-Fiamignano

RIETI - Torna il weekend e con esso il campionato di Prima Categoria, quattordicesima giornata in programma. Spicca il derby mattutino tra Ginestra e Fiamignano Equicola, locali reduci da un ottima prestazione nella tredicesima giornata in cerca del bis, Equicoli a ventuno in classifica con la possibilità di agganciare il primo posto. Match interno per l’Accademia Calcio Sabina, in casa ospiterà il Castel Giubileo, locali reduci da un’ importante vittoria vogliono ripetersi per avvicinarsi alla Spes in classifica.

Gara in casa anche per l’Alba Sant Elia, al Milardi di Contigliano ospiterà Colle Salario, reatini chiamati a far punti visto l’ultimo posto in classifica in solitaria, ospiti a meno uno dal secondo posto. Partita in esterna invece per la Spes Poggio Fidoni, al comunale di Montelibretti ospite di Brictense, gara importante per i reatini reduci da ben tre vittorie di fila con la possibilità di aggancio del secondo posto. Giocherà fuori casa anche Castrum Donadei, ospite del Monterotondo al “Cecconi” cercherà di imporsi e portare a casa tre punti importantissimi in chiave classifica, un solo punto separa le due squadre, match tutto da vivere.

Due le partite del pomeriggio, il “big match” tra le prime in classifica, Valle del Peschiera-Palombara, squadre entrambe prime a ventiquattro punti (sabini con un match da recuperare) con la voglia di rimanere in solitaria in vetta, chi la spunterà? A chiudere la quattordicesima giornata di campionato la gara tra Poggio San Lorenzo e Olimpus Roma, padroni di casa fermi da due settimane per Covid con la voglia di tornare a far punti, ospiti a diciannove punti con la possibilità di agganciare il secondo posto.

Inizio delle gare posticipato di 5'

Il presidente federale, Gabriele Gravina, al fine di porre la dovuta attenzione alla grave situazione umanitaria in corso in Ucraina e ritenendo necessario inviare un unanime messaggio di pace, ha disposto di ritardare di cinque minuti l’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana

Programma gare (XIV giornata, domenica 27 febbraio)

Ginestra-Fiamignano Equicola ore 11:05 (arbitro Luigi Di Ruccio di Viterbo)

Accademia calcio Sabina-Castel Giubileo ore 11:05 (arbitro Antonio De Marco di Tivoli)

Alba Sant'Elia-Colle Salario ore 11:05 (arbitro Federico Moretti di Viterbo)

Brictense-Spes Poggio Fidoni ore 11:05 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Monterotondo-Castrum Donadei ore 11:05 (arbitro Edoardo Merenda di Ciampino)

Valle Del Peschiera-Palombara ore 14:35 (arbitro Valerio Evangelistella di Civitavecchia)

Poggio San Lorenzo-Olimpus Roma ore 15:05 (arbitro Gabriele Gilardi di Tivoli)

Classifica

Palombara*, Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola 24

Spes Poggio Fidoni 21

Colle Salario, Monterotondo 20

Olimpus Roma, Castrum Donadei 19

Accademia Calcio Sabina, Ginestra 13

Brictense, Poggio San Lorenzo** 12

Castel Giubileo* 9

Alba Sant'Elia 6