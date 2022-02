Riparte la Prima: spiccano i derby Alba-Valle del Peschiera e Spes-Accademia

RIETI - Dopo i recuperi riparte il campionato di Prima categoria: in programma la XII giornata. Due i derby che sapranno regalare emozioni. Spicca il derby tra Alba Sant'Elia e Valle del Peschiera, classifica totalmente diversa per le due squadre con i padroni di casa a quota 5 all’ultimo posto chiamati a reagire, ospiti momentaneamente secondi in classifica con la chance di portarsi primi.

Gara interna per Castrum Donadei, al comunale di Poggio Nativo sfiderà Brictense, padroni di casa a 18 punti chiamati alla vittoria per tornare sul podio, ospiti fermi a 11 in classifica. Match in esterna per il Poggio San Lorenzo, all’“Angelucci” di Settebagni sfiderà Colle Salario, squadra ospite chiamata a fare punti dopo il pareggio a reti bianche nella scorsa giornata, padroni di casa forti del secondo posto proveranno ad imporsi.

Esterna “romana” anche per il Ginestra, all’“Amici di Labaro” affronterà l’Olimpus Roma. Team romano al secondo posto a quota 18, Ginestra fermo a 9 chiamato a fare punti per dare una scossa alla classifica. A chiudere le partite della domenica mattina il match tutto romano tra Palombara e Monterotondo.

Due le gare previste per la domenica pomeriggio, spicca l’altro derby di giornata tra Spes Poggio Fidoni e Accademia Calcio Sabina al Gudini, team di casa reduce da due ottime prestazioni (anche se nella vittoria sul Fiamignano Equicola pende il preannuncio di reclamo presentato dagli ospiti) non vuole fermarsi e punta dritto ai primi posti, ospiti a 10 punti in classifica sono reduci dal pareggio a reti bianche nella scorsa giornata. A chiudere la dodicesima giornata di campionato la gara tra Fiamignano Equicola e Castel Giubileo, team reatino a 18 in classifica con la possibilita di agganciare la prima della classe in caso di vittoria, ospiti a quota 9 al penultimo posto.

Programma gare (XII giornata)

Alba Sant'Elia- Valle del Peschiera ore 11:00 (arbitro Francesco Oddo di Viterbo)

Castrum Donadei-Brictense ore 11:00 (arbitro Salvatore Scarantino di Roma 2)

Colle Salario-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Olimpus Roma-Ginestra ore 11:00 (arbitro Mirko Pagavino di Civitavecchia)

Palombara-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Spes Poggio Fidoni-Accademia Calcio Sabina ore 14:30 (arbitro Leonardo Polella di Roma 1)

Fiamignano Equicola-Castel Giubileo ore 14:30 (arbitro Marco Capobianchi di Tivoli).

Classifica

Palombara 21

Colle Salario, Valle del Peschiera 20

Olimpus Roma, Fiamignano Equicola, Castrum Donadei 18

Monterotondo 17

Spes Poggio Fidoni, Poggio San Lorenzo 12

Brictense 11

Accademia Calcio Sabina 10

Castel Giubileo, Ginestra 9

Alba Sant'Elia 5