Tre derby caratterizzano la decima giornata di Prima categoria, Alba in casa, Ginestra fuori

RIETI - Dopo i alcuni rinvii nella scorsa settimana torna il campionato di Prima categoria, decima giornata in programma, tre derby in programma spiccano in questo weekend calcistico. Spicca il derby Accademia calcio Sabina- Fiamignano Equicola, padroni di casa reduci da un pareggio cercano punti per superare in classifica gli ospiti, Fiamignano dopo la gara rinviata nella nona giornata vuole punti importanti per non lasciar scappare i primi posti.

Altro derby interessante quello tra Castrum Donadei e Spes Poggio Fidoni, entrambe le squadre non hanno giocato nella nona giornata, squadra di casa ferma a 14 punti vuole aggiungere punti alla classifica per tornare in vetta, Spes che dopo i vari cambi e acquisti sul mercato cerca di nuovo la vittoria, gara da vivere. Gara interna per l’Alba Sant Elia, al Milardi sfiderà Monterotondo, casalinghi attualmente all’ultimo posto cercano la seconda vittoria interna della stagione, Monterotondo a 14 punti ha la possibilità di affacciarsi tra i primi posti.

Match in esterna per Ginestra, all’ Angelucci il match contro Colle Salario, sabini forti della vittoria nella nona vogliono il bis, padroni di casa che però non vogliono mollare la vetta della classifica. Due le sfide “romane” nella decima giornata: l’Olimpus Roma giocherà in casa contro Castel Giubileo, mentre Palombara attuale prima della classe al Torlonia sfiderà Brictense. A chiudere la decima giornata l’ultimo dei tre derby: Valle del Peschiera- Poggio San Lorenzo, padroni di casa che con una vittoria si riporterebbero nelle alte sfere della classifica, ospiti con l’opportunità di raggiungere i casalinghi in classifica, chi la spunterà?

Programma gare (X giornata, domenica 19 dicembre)

Accademia Calcio Sabina-Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Stefano Di Benedetto di Roma 1)

Castrum Donadei-Spes Poggio Fidoni ore 11:00 (arbitro Alessandro Pasquale di Ostia Lido)

Alba Sant'Elia-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Marco Capobianchi di Tivoli)

Palombara- Brictense ore 11:00 (arbitro Simone Caniglia di Roma 1)

Colle Salario-Ginestra ore 11:15 (arbitro Matteo Sannino di Civitavecchia)

Olimpus Roma-Castel Giubileo ore 11:15 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Valle del Peschiera-Poggio San Lorenzo ore 14:30 (arbitro Matteo Cinquepalmi di Roma 1)

Classifica

Colle Salario, Palombara 17

Olimpus Roma* 15

Castrum Donadei*, Monterotondo 14

Valle del Peschiera* 13

Fiamignano Equicola* 12

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina, Castel Giubileo 9

Ginestra*, Spes Poggio Fidoni*, Brictense 8

Alba Sant'Elia 4