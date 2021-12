Spiccano i derby di Ginestra, Fiamignano e Poggio San Lorenzo

RIETI - Si alza il sipario sulla nona giornata del campionato di prima categoria, tre derby in programma e scontri diretti che caratterizzeranno questa giornata. Spicca il derby Ginestra-Alba Sant Elia della domanica mattina, squadre posizionate nella zona bassa della classifica con l’opportunità di tornare in carreggiata. Partita interna per la Spes Poggio Fidoni, affronterà l’Olimpus Roma, padroni di casa in cerca di punti dopo la sconfitta nell’ottava di campionato, ospiti forti del secondo posto tenteranno il colpaccio per confermarsi “Big” del camponato. Gara esterna invece per Valle del Peschiera, al “Cecconi” sfiderà Monterotondo, team ospite, che ha ingaggiato l'ex Cantalice Andrea Di Gennaro, in cerca di punti fondamentali in chiave classifica per tornare nelle alte sfere, team di casa a undici punti con la voglia di aggiungere tre tasselli alla classifica.

Tra gli altri match della domenica mattina le sfide tutte romane tra Brictense-Colle Salario e Castel Giubileo- Palombara, Colle Salario primo in classifica in solitaria che cercherà di mantenere questo vantaggio.

A chiudere la nona giornata i due derby della domenica pomeriggio, Fiamignano Equicola, affronterà in casa Castrum Donadei (sarà da valutare la praticabilità del terreno di gioco dopo la nevicata della notte scorsa), partita fondamentale per entrambe in chiave classifica, squadra di casa a dodici punti con l’opportunità del sorpasso ai danni degli ospiti, Castrum a quattordici punti che non vuole perdere la scia delle prime in classifica, derby tutto da vivere. Altro Match interessante quello tra Poggio San Lorenzo e Accademia calcio Sabina, squadre ferme rispettivamente a 10 e 8 punti con la necessità di vincere per non perdere di vista gli obbiettivi della classifica.

Programma gare (IX giornata, domenica 12 dicembre)

Ginestra-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Lorenzo Sandrelli di Rieti)

Spes Poggio Fidoni-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Gabriele Gilardi di Tivoli)

Monterotondo-Valle del Peschiera ore 11:00 (arbitro Raffaello Formichetti di Roma 1)

Brictense-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Luca Ventura di Roma 1)

Castel Giubileo-Palombara ore 11:30 (arbitro Matteo Patrignani di Roma 1)

Fiamignano Equicola-Castrum Donadei ore 14:30 (arbitro Lorenzo Carucci di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-Accademia Calcio Sabina ore 14:30 (arbitro Teresa Loreti di Rieti)

Classifica

Colle Salario 16

Olimpus Roma 15

Palombara, Castrum Donadei 14

Valle del Peschiera* 13

Fiamignano Equicola 12

Monterotondo* 11

Poggio San Lorenzo* 10

Castel Giubileo 9

Spes Poggio Fidoni, Accademia Calcio Sabina 8

Brictense 7

Ginestra* 5

Alba Sant'Elia 4

*una gara in meno.