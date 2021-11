Prima: spicca il derby sabino fra Ginestra e Poggio San Lorenzo, tre reatine in casa e tre fuori

RIETI - Torna il campionato di Prima Categoria e con esso la settima giornata, tante gare da vivere e match al vertice. Spicca il derby tutto sabino tra Ginestra e Poggio San Lorenzo: squadra di casa con la necessità di vincere visti i quattro punti in classifica, ospiti forti della vittoria nell’ultima giornata tentano il colpaccio per rimanere nelle zone importanti della classifica.

Gara interna per Castrum Donadei, sfiderà la prima della classe (Olimpus Roma), gara importante vista la posizione in classifica di entrambe, con Castrum chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta nella scorsa. Match in casa anche Spes Poggio Fidoni, affronterà Colle Salario, squadra padrona di casa dopo il pareggio nella scorsa tenterà il tutto e per tutto per scavalcare gli ospiti in classifica. Brictense ospiterà al “Comunale” di Montelibretti Valle Del Peschiera, squadra ospite forte dell’ultima vittoria a quota dieci vuole il bis per continuare il buon percorso intrapreso finora.

Match esterno anche per Alba Sant'Elia e Accademia Calcio Sabina, che giocheranno rispettivamente contro Castel Giubileo e Monterotondo, Alba che dopo il primo punto conquistato nella scorsa non vuole fermarsi e proverà a tornare a casa con i tre punti, Accademia a sette punti in classifica ha l’opportunità di superare in classifica gli ospitanti, gare tutte da vivere.

A chiudere la settima giornata il posticipo della domenica pomeriggio tra Fiamignano Equicola e Palombara, padroni di casa a quota 8 chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta nell’ultima giornata, per rimanere agganciati alle zone alte della classifica.

Programma gare (VII giornata, 28 novembre, ore 11)

Brictense-Valle del Peschiera (arbitro Davide Cavasso di Aprilia)

Castrum Donadei-Olimpus Roma (arbitro Marco Capobianchi di Tivoli)

Ginestra-Poggio San Lorenzo (arbitro Daniele Celli di Roma2)

Monterotondo-Accademia Calcio Sabina (arbitro Giovanni Bevilacqua di Civitavecchia)

Spes Poggio Fidoni-Colle Salario (arbitro Gianmarco De Cesare di Ciampino)

Castel Giubileo-Alba Sant'Elia ore 11:30 (arbitro Alessandro Tamburrini di Viterbo)

Fiamignano Equicola-Palombara ore 14:30 (arbitro Claudio Gasparini di Tivoli)

Classifica

Olimpus Roma 14

Palombara 11

Castrum Donadei, Valle del Peschiera, Colle Salario 10

Poggio San Lorenzo 9

Fiamignano Equicola, Spes Poggio Fidoni, Monterotondo 8

Brictense, Accademia Calcio Sabina 7

Castel Giubileo 6

Ginestra 4

Alba Sant'Elia 1