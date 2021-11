Prima: spiccano i derby di Ginestra, Fiamignano e Poggio Fidoni

RIETI - Torna il campionato di prima categoria, squadre reatine del girone C impegnate nella quinta giornata, caratterizzata da tre derby che sapranno sicuramente regalare emozioni. Squadre impegnate interamente nella giornata di domenica con un solo match pomeridiano.

Spicca il derby tra Spes Poggio Fidoni e Valle del Peschiera, squadra di casa che dopo il reclamo del Ginestra respinto si trova a 4 punti, e cercherà l’aggancio in classifica ai danni degli ospiti forti dei loro 7 punti. Altro Match interessante quello tra Ginestra e Accademia Calcio Sabina, derby tutto sabino che vede i padroni di casa a 4 punti in classifica, ospiti a quota 3, gara tutta da vivere che saprà regalare emozioni vista la vicinanza in classifica tra le due squadre. Sarà derby anche per Fiamignano Equicola, nel posticipo al “Brusciano” sfiderà Alba Sant'Elia: padroni di casa in cerca dei tre punti dopo la sconfitta nella scorsa giornata, reatini con la necessita di fare punti visto l’ultimo posto in classifica.

Gara interna per Castrum Donadei che al Comunale di Poggio Nativo giocherà contro Colle Salario: sabini forti dei 7 punti in classifica cercheranno la seconda vittoria di fila per confermarsi tra i primi della classe. Sfida esterna per il Poggio San Lorenzo, a Montesacro sfiderà il Castel Giubileo, in una gara che vede entrambe le squadre a quota 5 punti in classifica. Due le sfide romane nella quinta giornata, Brictense affronterà in casa Monterotondo, Olimpus Roma, la prima della classe sfiderà Palombara.

Torna anche la Coppa Lazio al via il 24 novembre, torneo che vede impegnati tre team del reatino: Fiamignano Equicola, Poggio San Lorenzo e Castrum Donadei. Poggio San Lorenzo e Fiamignano Equicola inserite nello stesso girone (3) si sfideranno il 24 novembre al Comunale di Poggio San Lorenzo, riposerà Palombara. Castrum Donadei, inserita nel girone 5 sfiderà il 24 novembre Fogaccia, al comunale di Poggio Nativo, riposa Sporting Tanas Calcio.

Programma gare (V giornata, domenica 14 novembre, ore 11)

Brictense-Monterotondo (arbitro Stefan Robert Pisaltu di Civitavecchia)

Castrum Donadei-Colle Salario (arbitro Claudio Gasparini di Tivoli)

Ginestra-Accademia Calcio Sabina (arbitro Isabella Mastrippolito di Roma2)

Olimpus Roma-Palombara (arbitro Lorenzo Sanna di Ostia)

Spes Poggio Fidoni-Valle del Peschiera (arbitro Maurizio Rossi di Roma2)

Castel Giubileo-Poggio San Lorenzo ore 11:30 (arbitro Daniele Falanga di Civitavecchia)

Fiamignano Equicola- Alba Sant Elia ore 14:30 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Classifica

Olimpus Roma 10

Palombara 8

Castrum donadei, Colle Salario, Valle del Peschiera 7

Castel Giubileo, Monterotondo, Fiamignano Equicola, Poggio San Lorenzo 5

Brictense, Ginestra, Spes Poggio Fidoni 4

Accademia Calcio Sabina 3

Alba Sant Elia 0