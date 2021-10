Prima: spiccano i derby Castrum Donadei-Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:55

RIETI - Torna il calcio della Prima categoria e con esso 8 team del reatino che in questa terza giornata di campionato saranno impegnati in due derby e sfide insidiose.

Spicca Castrum Donadei-Valle del Peschiera: la squadra padrona di casa cerca la seconda vittoria in campionato, gli ospiti invece chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta della giornata precedente. Altro derby interessante quello pomeriggio tra Fiamignano Equicola e Poggio San Lorenzo, Fiamignano forte dei suoi 4 punti in classifica cercherà di confermarsi tra le big del campionato, I sabini fermi a 1 punto provano a incrementare la classifica.

Partita in casa per la Spes Poggio Fidoni, che affronterà Monterotondo 1935, Spes che dopo la vittoria nella seconda giornata cercherà il bis. Partite esterne invece per Ginestra e Alba Sant Elia che affronteranno rispettivamente Castel Giubileo e Olimpus Roma: gare importanti per le due reatine che ferme ancora a 0 punti cercano il riscatto in questa terza giornata e soprattutto i primi punti in classifica. Giocherà fuori casa anche Accademia Calcio Sabina che sfiderà la Brictense. Accademia in cerca di punti dopo la sconfitta interna nella seconda giornata. Completa la terza di campionato la sfida tutta romana tra Palombara-Colle Salario.

Programma gare (III giornata)

Brictense-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Flavia Branchesi di Roma)

Castrum Donadei-Valle Del Peschiera ore 11:00 (arbitro Emanuele Pogaci di Rieti)

Palombara-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Mirko Pagavino di Civitavecchia)

Olimpus Roma- Alba Sant Elia ore 11:15 (arbitro Alein Iannone di Tivoli)

Castel Giubileo- Ginestra ore 11:30 (arbitro Matteo Fumi di Ciampino)

Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo ore 14:30 (arbitro Guglielmo Iozzia di Roma)

Spes Poggio Fidoni-Monterotondo 1935 ore 14.30 (arbitro Alessia Cento di Tivoli)

Classifica

Colle Salario, Olimpus Roma 6

Palombara, Castel Giubileo, Castrum Donadei, Fiamignano Equicola 4

Brictense, Spes Poggio Fidoni 3

Monterotondo, Poggio San Lorenzo, Valle Del Peschiera, Accademia Calcio Sabina 1

Ginestra, Alba Sant Elia 0