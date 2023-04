Prima: spicca il doppio derby, Città di Rieti in trasferta, Fiamignano-Monterotondo a porte chiuse. Gare e arbitri

RIETI - Torna finalmente un altro weekend di grande calcio per le sette reatine partecipanti al campionato di Prima Categoria, ventiduesima giornata in programma con due derby e sfide d’alta classifica.

Spicca il derby tra Casperia e Poggio San Lorenzo, derby tutto Sabino che vede i padroni di casa a 27 con la possibilità di aggancio in caso di vittoria ai danni del Football Jus, ospiti reduci da un'ottima vittoria nel derby interno contro l'Alba Sant'Elia vogliono ripetersi per cercare di avvicinarsi ai cugini sabini e regalare ai propri tifosi un'altra domenica di festa, gara tutta da vivere.

Altro derby interessante quello tra Alba Sant'Elia e Accademia Calcio Sabina, squadre lontane tra di loro in classifica ma con lo stesso obiettivo, conquistare i tre punti! Padroni di casa per tentare di dare una svolta alla propria classifica e cercare di allontanarsi il più possibile dall'ultima posizione, ospiti in cerca di vittoria per tentare il sorpasso sul Casperia e agganciare il sesto posto, gara che si prevede dall'alto tasso tecnico.

Match in esterna fondamentale per il Città di Rieti impegnato fuori casa ospite del Castelnuovese Calcio. Gara importantissima per i reatini che attualmente al primo posto in classifica condiviso con Monterotondo 1935 non possono sbagliare visto il turno di riposo previsto per la prossima settimana, gara che saprà sicuramente regalare emozioni ai sostenitori del team reatino.

Sfida d'alta quota invece per il Fiamignano Valle del Salto che domenica al San Rocco di Borgorose ospiterà l'altra capolista Monterotondo 1935, gara che si prevede bellissima con i padroni di casa in cerca dei tre punti per tentare il sorpasso sul Soratte e riguadagnare il terzo posto, ospiti con la necessità di vincere per restare al passo del Città di Rieti. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione della prefettura di Rieti viste le tensioni dell'andata che culminarono col danneggiamento del pullman del Fiamignano da parte di alcuni tifosi eretini.

Gara in esterna invece per il Ginestra che nella mattinata di domenica sarà ospite del Soratte, match sulla carta difficile per gli uomini di Leoni che, in una situazione di classifica tutt'altro che positiva sono in cerca di vittoria per tentare di scrollarsi di dosso l'ultima posizione e provare a dare una sterzata alla propria stagione. Match tutta da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due match tutti “romani” tra Football Jus e Castrum Monterotondo che apriranno la ventiduesima giornata con il match previsto per il sabato pomeriggio e la sfida nella domenica tra Accademia Sporting Roma e Brictense.

Turno di riposo per il III Municipio calcio fermo a 19 all’undicesima posizione.

Programma gare (XXII giornata):

Sabato 15 aprile

Football Jus-Castrum Monterotondo ore 16:30 (arbitro Floriano Bracci di Viterbo)

Domenica 16 aprile

Casperia Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Francesco Calderone di Roma 2)

Alba Sant’Elia-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Federico D'Urso di Albano Laziale)

Castelnuovese Calcio-Città Di Rieti ore 11:00 (arbitro Benito Eolo Sottile di Roma 1)

Fiamignano Valle del Salto-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Matteo Patrignani di Roma 2)

Soratte-Ginestra ore 11:00 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Accademia Sporting Roma-Brictense ore 11:00 (arbitro Luca Mariani di Viterbo)

Classifica

Classifica:

Città Di Rieti 1936, Monterotondo 1935 52

Soratte 38

Fiamignano Valle Del Salto 37

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 30

Accademia Calcio Sabina 26

Casperia 24

Accademia Sporting Roma 23

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio Calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8