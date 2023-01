Prima: Città di Rieti, tenere alta la concentrazione a Montelibretti. Spicca il derby Accademia Sabina-Fiamignano

RIETI - Si accendono i riflettori sull’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, sette gare in programma con un derby e gare d’alta classifica che sapranno sicuramente dare emozioni in questa seconda giornata del 2023.

Spicca il derby fra Accademia Calcio Sabina e Fiamignano Valle del Salto prevista per domenica pomeriggio, derby molto importante per i due team che vede i padroni di casa reduci da una striscia positiva di cinque giornate, ospiti in forte ripresa con l’obiettivo di trovare i tre punti per restare in coda ai primi due posti della classifica.

Match in esterna per il Città di Rieti che domenica in mattinata sarà ospite del Brictense, partita che sembra apparentemente accessibile per i reatini che momentaneamente stazionano al secondo posto della classifica a meno tre dalla capolista reduci da cinque risultati positivi, Brictense in difficoltà al terzultimo posto con otto punti.

Gara interna invece per l’Alba Sant'Elia, impegnata in mattinata al Milardi di Contigliano ospiterà il Football Jus, gara importantissima per i padroni di casa che con soli tre punti occupano l’ultimo posto, reatini a caccia dei tre punti per cercare di uscire dalle zone calde della classifica e dare una sterzata alla stagione.

Match in esterna invece per il Ginestra, sempre domenica ospite della capolista Monterotondo 1935, gara difficilissima per i sabini che affrontano i primi della classe ancora imbattuti dopo undici giornate, Ginestra che con tre punti occupa il penultimo posto cerca disperatamente punti per avvicinarsi alla Brictense e rimettersi in carreggiata.

A chiudere l’undicesima giornata la sfida tra Poggio San Lorenzo e Soratte, prevista per domenica pomeriggio: partita di grande importanza per i sabini che, reduci da una sconfitta nel derby contro Fiamignano, vogliono tornare alla carica e guadagnare tre punti chi la avvicinerebbero al podio e inizierebbero a sperarein un torneo di alta quota.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due match tutti romani previsti in mattinata tra III Municipio Calcio-Accademia Sporting Roma e Castrum Monteroto ndo che ospiterà il Castelnuovese Calcio. Turno di riposo per Casperia che in settimana ha affrontato l’Accademia Sporting Roma in Coppa Lazio perdendo 2-0.

Programma gare (XI giornata, domenica 22 gennaio)

Alba Sant'Elia-Football Jus ore 11:00 (arbitro Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1)

Brictense-Città Di Rieti ore 11:00 (arbitro Luca Sebastiano Anastasio di Roma 1)

Monterotondo 1935-Ginestra ore 11:00 (arbitro Emiliano Vedovato di Roma 2)

Castrum Monterotondo-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Andrea Vitiello di Ostia Lido)

III Municipio Calcio-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Accademia Calcio Sabina-Fiamignano Valle del Salto ore 15:00 (arbitro Michela Orazi di Albano Laziale)

Poggio San Lorenzo-Soratte ore 15:00 (arbitro Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino)

Classifica

Monterotondo 1935 22

Città Di Rieti 1936 19

Fiamignano Valle del Salto, Casperia 17

Soratte 16

Accademia Calcio Sabina 15

Castrum Monterotondo, Football Jus 14

Poggio San Lorenzo, Accademia Sporting Roma 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio, Brictense 8

Ginestra, Alba Sant'Elia 3