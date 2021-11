Coppa Lazio Prima: Poggio San Lorenzo vince il derby col Fiamignano, tris del Castrum Donadei

RIETI - Torna la Coppa Lazio e con essa la prima giornata, competizione che vede impegnati tre team di Prima categoria del Reatino.

Debutto ufficiale per Poggio San Lorenzo e Fiamignano Equicola, che si sono sfidati nel primo match valido per il girone 3. Vittoria per la squadra padrona di casa per 2-1, successo reso grazie al gol di Patras negli ultimi minuti. Riposa Palombara

Vince Castrum Donadei in casa, squadra che al debutto contro Fogaccia cala il tris, ottima partita da parte dei sabini che impongono il loro gioco e portano a casa i primi tre punti validi per il girone 5. Riposa Sporting Tanas Calcio.

Risultati I Giornata

Girone 3: Poggio San Lorenzo-Fiamignano Equicola 2-1 D’Angeli, Patras (PSL), De Santis (FE)

Girone 5: Castrum Donadei-Fogaccia 3-0 Bancoulj, Volponi, Del Vecchio (CD)

Prossimo Turno

Mercoledì 8 Dicembre

Girone 3 Fiamignano Equicola- Palombara

Girone 5 Fogaccia- Sporting Tanas Calcio