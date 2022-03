Coppa Lazio di Prima: Castrum Donadei corsaro passa il turno, eliminati Fiamignano e Poggio S.Lorenzo

RIETI - Termina la terza giornata di Coppa Lazio, due team del reatino impegnati nell’ultima gara della fase a gironi, match determinanti per il passaggio del turno. Vittoria importantissima per Castrum Donadei, allo “Sbardella” di Primavalle, ospite dello Sporting Tanas Calcio passa per 1-2, determinante il gol allo scadere del secondo tempo di Volponi che regala la vittoria ai suoi e stacca il pass per gli ottavi, Castrum che chiude il girone a punteggio pieno.

Mercoledì amaro per Poggio San Lorenzo, ospite di Palombara cade per 1-0, sabini condannati nei minuti finali del secondo tempo e fuori dal gironi con tre punti, padroni di casa a sei punti passa agli ottavi.

Risultati e marcatori (III giornata)

Girone 3: Palombara-Poggio San Lorenzo 1-0

Girone 5: Sporting Tanas Calcio-Castrum Donadei 1-2: Del Vecchio, Volponi (C).

Classifica

Girone 3: Palombara 6, Poggio San Lorenzo 3, Fiamignano Equicola 0.

Girone 5: Castrum Donadei 6, Sporting Tanas Calcio 3, Fogaccia 0.