Prima: Real Gavignano ritrova il sorriso, Poggio San Lorenzo paga un'ingenuità. I commenti

RIETI - Archiviato anche l’ottavo turno del girone B di Prima categoria. I protagonisti delle squadre reatine commentano un turno ricco di derby, come quello vinto 4-1 dal Casperia di mister Capulli contro l’Alba Cittareale. Vittorie esterne per Cittaducale e Real Gavignano Ponzano, rispettivamente contro Ginestra e Brictense. Passo Corese cade in casa contro il Palombara di mister Colantoni (2-3). Ottima prova del Valle del Salto che al De Amicis di Corvaro batte 3-0 il Poggio San Lorenzo agagnciandolo in classifica.

Risultati, marcatori e commenti (VIII giornata)

Brictense – Real Gavignano Ponzano 0-1

Migliorelli

Torna al successo il Real Gavignano Ponzano in casa della Brictense. La rete di Migliorelli vale i tre punti che permettono alla squadra di mister Galassetti di salire a quota 12 in classifica.

Mattia Nocelli, capitano Real Gavignano Ponzano: «Partita difficile contro una bella squadra che non merita di stare in quella posizione in classifica, buona prova da parte nostra che siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e a mantenere il vantaggio fino alla fine portando a casa 3 punti importantissimi».

Casperia – Alba Cittareale 4-1

Ramazzotti, Ubah, Ubah, De Angelis (C), Honores (AC)

Poker del Casperia che al Rinalduzzi cala il poker contro l’Alba Cittareale. Buona prestazione degli aspidi che tornano al successo e si confermano al quarto posto con 13 punti in classifica. Cittareale resta a 6.

Massimo Ceci, presidente Casperia: «Vittoria importante per muovere la classifica in una gara dove non abbiamo subito pressioni esprimendoci nel modo migliore. Ci prepariamo subito al prossimo incontro».

Giovanni Masci, tecnico Alba Cittareale: «Il punteggio a nostro sfavore è sicuramente eccessivo ed abbiamo pagato qualche errore difensivo. Il nostro è un gruppo giovane che stiamo formando e che potrà comunque crescere in modo soddisfacente».

Ginestra – Cittaducale 2-4

Lesyk, Falchetti (G), Gianfelice, Mancini, Mancini, Pirri (C)

Vittoria in rimonta per Cittaducale nel derby contro Ginestra. 2-4 il punteggio finale di una gara dalle tante emozioni con i padroni di casa che vanno avanti prima di rimanere in inferiorità numerica. Cittaducale la ribalta con Gianfelice e Mancini, prima del momentaneo pareggio del Ginestra, che resta poi sotto addirittura di tre uomini e deve arrendersi. Salto in avanti importante di Cittaducale che si porta al sesto posto con 12 punti in classifica. Ginestra resta a 6.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una gara purtroppo condizionata da una direzione di gara che non mi è piaciuta, tanti, troppi cartellini per una gara tra due squadre corrette. Noi in inferiorità numerica siamo comunque riusciti a raggiungere nella ripresa il 2-2 ma sotto di tre uomini non abbiamo potuto fare molto. Il punteggio stona con le belle prestazioni fatte dalla nostra squadra difensivamente in questa stagione. Adesso abbiamo bisogno di punti, proveremo ad uscire da questa situazione con il lavoro e la forza del gruppo. Ho piena fiducia nei miei ragazzi».

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Partiamo subito male regalando un gol dopo 10 minuti, dopo però riusciamo a ribaltarla sfruttando anche la superiorità numerica dovuta ad una loro espulsione. Il secondo tempo ci pareggiano su calcio di rigore nato da un altro nostro errore di valutazione. Torniamo in vantaggio con il secondo gol di Mancini e la chiudiamo con Pirri. Sono soddisfatto veramente dell’impegno e della presenza agli allenamenti dei ragazzi che attualmente stanno trovando meno spazio.

A loro principalmente va il mio applauso».

Passo Corese – Palombara 2-3

Terracina, Uduh (PC), Bottigoni, Uccellini V., Cann (PL)

Quarto ko consecutivo per Passo Corese che cade in casa contro il Palombara. Gli ospiti vincono in rimonta ribaltando la gara nel giro di 10 minuti. Passo Corese accorcia nel recupero con il rigore di Uduh e prova il tutto per tutto senza riuscire a raggiungere il pareggio. Tensione a fine partita tra le due squadre. Palombara resta al terzo posto con 19 punti, mentre Passo Corese non riesce a muovere la classifica e rimane a 8 punti.

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Una gara complicata, con una direzione arbitrale che ci ha inevitabilmente condizionato, con parecchi cartellini già dopo pochi minuti. Loro sono un’ottima squadra, ce la siamo giocata alla pari, poi sugli episodi siamo stati sfortunati: un rigore dubbio, così come successo settimana scorsa, una rete sfortunata subita, insomma, ultimamente la dea bendata non ci premia. Noi proseguiamo sulla nostra strada, guardando avanti e cercando di riprenderci il prima possibile per tornare a fare punti».

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Tre punti pesantissimi e importantissimi. Siamo venuti a Passo Corese con diverse assenze che hanno accorciato notevolmente le rotazioni. Siamo partiti bene, poi nella ripresa cambiando modulo abbiamo alzato il baricentro ma purtroppo siamo andati sotto proprio quando stavamo cominciando ad ingranare. La squadra ha reagito bene ribaltando la gara. Il finale nervoso è probabilmente frutto di una gestione non ottimale con un recupero lungo che non ha fatto altro che accendere ulteriormente gli animi. Quella di oggi è una vittoria fondamentale per noi».

Valle del Salto – Poggio San Lorenzo 3-0

Ranieri, Anselmi, Tolomei

Vittoria convincente per il Valle del Salto contro Poggio San Lorenzo che batte 3-0 in casa il Poggio San Lorenzo. Il rigore di Ranieri sblocca il punteggio, Anselmi e Tolomei consegnano definitivamente i 3 punti alla squadra di mister Senneca. Con questa vittoria Valle del Salto si porta a 8 punti, agganciando proprio Poggio San Lorenzo.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Un’ottima prestazione da parte dei ragazzi. Hanno messo in campo il giusto atteggiamento, mantenendolo per tutti i 90 minuti. Devo fare un plauso ai miei ragazzi, ero sicuro della loro reazione. Adesso dobbiamo pensare a partita dopo partita per risalire la china».

Stefano Lotto, allenatore Poggio San Lorenzo: «Abbiamo fatto una buona gara per 60 minuti fino all'episodio ingenuo del rigore che ha sbloccato le sorti dell'incontro. Avevamo tenuto molto bene il campo concedendo poco contro una squadra forte che non merita la classifica che occupa».

Castrum Monterotondo – Castel Madama 1-0

Città di Fiano – Civita Castellana 1-3

Guidonia – Castelnuovese 2-2

Classifica

Civita Castellana 22

Castrum Monterotondo 20

Palombara 19

Casperia 13

Città di Fiano 13

Cittaducale 12

Real Gavignano Ponzano 12

Guidonia 11

Castelnuovese 11

Castel Madama 11

Passo Corese 8

Valle del Salto 8

Poggio San Lorenzo 8

Ginestra 6

Alba Cittareale 6

Brictense 0