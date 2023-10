Prima: Ginestra e Valle del Salto non fanno drammi, rammarico Passo Corese. I commenti

RIETI - Archiviata anche la terza giornata del girone B di Prima categoria. Spunti importanti per i tecnici delle otto squadre reatine. Primi successi per Casperia, Cittaducale e Alba Cittareale. Grande prestazione del Real Gavignano Ponzano nel derby contro Poggio San Lorenzo. Secondo pareggio per Passo Corese che resta con l’amaro in bocca per le tante occasioni non concretizzate. Sconfitta per Ginestra sul campo della capolista Civita Castellana con qualche rammarico. Passi falsi per Valle del Salto e Poggio San Lorenzo.

Risultati, marcatori e commenti (III giornata)

Alba Cittareale – Valle del Salto 1-0

Diomande S.

Lo scontro tutto reatino tra Alba Cittareale e Valle del Salto va ai padroni di casa. Vittoria di misura decisa da un gol di Diomande nella ripresa che regala i primi tre punti della stagione all’Alba. Valle del Salto resta a secco dopo tre giornate.

Giovanni Masci, allenatore Alba Cittareale: «Una buona gara, finalmente con questo risultato siamo riusciti a muovere la classifica. Siamo riusciti dopo un primo tempo equilibrato a sbloccare la gara nella ripresa, avevamo bisogno di riprenderci con questo successo».

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Abbiamo giocato una buona gara, il risultato non tiene conto purtroppo delle numerose palle gol nitide che abbiamo creato, probabilmente ci è mancata a concentrazione e la cattiveria sotto porta per concretizzare queste occasioni. Nella ripresa abbiamo continuato a creare gioco, ma il calcio è così e dopo una partita inoperosa del nostro portiere mai chiamato in causa, ci hanno segnato alla prima occasione. Posso sicuramente dire che la nostra squadra è in crescita, ci sono tanti ragazzi giovani (ci tengo a sottolineare anche l’esordio del giovanissimo e bravissimo Francesco De Santis) a cui magari manca un po’ di esperienza ma i margini di crescita sono sotto gli occhi di tutti».

Casperia – Brictense 4-1

Ubah, Ubah, De Angelis R., Guidi

Trova finalmente la vittoria il Casperia di mister Capulli che al Rinalduzzi di Montopoli batte con un netto 4-1 la Brictense. Gara controllata dagli aspresi che conducono dall'inizio alla fine. Ubah apre le marcature, la gara si fa in discesa dopo il raddoppio di De Angelis. Nella ripresa il gol della bandiera degli ospiti. Casperia si porta con questo successo a quota 4 punti dopo tre giornate.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Contento per il risultato e per il gioco ovviamente. Serviva una reazione dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa che puntualmente è arrivata da parte dei ragazzi anche in vista di partite difficili che ci attendono nei prossimi turni di campionato. Un gran primo tempo, mentre nel secondo in alcuni frangenti siamo andati un po’ in difficoltà. In ogni caso per come si è giocato e per come sono andate le cose non posso che essere soddisfatto oggi».

Cittaducale – Città di Fiano 2-1

Pirri, Pirri

Trova la prima gioia Cittaducale che al San Francesco ferma la corsa del Città di Fiano vincendo 2-1. Gara messa subito sui binari giusti dai gialloblu che dopo 5 minuti sono subito in vantaggio grazie a Pirri. A fine primo tempo il raddoppio dello stesso Pirri. Città di Fiano nella ripresa accorcia ma non riesce a riprendere i reatini che portano a casa il primo successo stagionale. Cittaducale sale a 4 punti in classifica.

Simone Degano, dirigente Cittaducale: «Abbiamo approcciato bene la gara, concedendo poco agli avversari e provando a spingere e a tenere alto il ritmo infatti siamo andati subito in vantaggio dopo 5 minuti con Pirri dopo una corta respinta loro. Abbiamo continuato a giocare sprecando diverse e clamorose occasioni; siamo poi riusciti a segnare il secondo gol sempre con Pirri con un tiro da fuori al 40'.

Il secondo tempo abbiamo continuato a giocare, contenendo la loro reazione, sprecando qualche occasione ma subendo anche il gol dell’2-1, bravi loro a sfruttare un nostro errore in uscita. Complimenti ai ragazzi che stanno crescendo in ogni partita, soprattutto a chi è entrato dalla panchina avendo il giusto atteggiamento e approccio, aspetto fondamentale per portare a casa i 3 punti».

Passo Corese – Castrum Monterotondo 0-0

Secondo pareggio consecutivo per Passo Corese che non va oltre lo 0-0 contro il Castrum Monterotondo. Diverse le occasioni create dalla squadra di mister Gerini che prendono anche una traversa clamorosa con Menesto ma non riescono a sbloccare il match, così devono accontentarsi di un solo punto. I coresini salgono a quota 5 punti.

Claudio Gerini, tecnico Passo Corese: «Partita sfortunata, potevamo sfruttare meglio le occasioni da noi create. Partita fatta da noi, con ritmi alti tenuti da entrambe le squadre. Gran mole di gioco, poca cattiveria, non aggrediamo forse con la giusta determinazione l’area piccola dove spesso abbiamo messo palloni interessanti ma non siamo stati in grado di convertire in gol. Come contro Ginestra, abbiamo giocato bene, ci è mancato solo il gol. Questa settimana recupereremo diversi elementi, finalmente avrò praticamente tutta la squadra a disposizione, sperando di accelerare il passo anche sotto il punto di vista dei risultati».

Real Gavignano Ponzano – Poggio San Lorenzo 4-0

Barnabei, Migliorelli, Recchia, Rechia

Vittoria netta del Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia bissa il successo contro Cittaducale calando il poker contro Poggio San Lorenzo. Barnabei apre le marcature su calcio d’angolo, Migliorelli raddoppia e Recchia con una doppietta chiude definitivamente i conti. Gavignano sale a quota 6, mentre Poggio San Lorenzo cade per la seconda volta fuori casa e resta a 3 punti.

Mattia Recchia, attaccante Real Gavignano Ponzano: «Partita equilibrata contro una buona squadra, fin quando non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Da li è stato tutto un po piu in discesa. Riprendiamo il cammino dopo la sconfitta ingiusta subita la scorsa settimana e faremo del nostro meglio per regalare soddisfazioni al paese e alla nostra gente».

Civita Castellana – Ginestra 1-0

Arriva il primo ko per Ginestra che dopo due buoni pareggi consecutivi, cade contro la capolista Civita Castellana. Sconfitta di misura con una buona prestazione dei sabini, spesso vicini al gol. La rete dei viterbesi a fine primo tempo è decisiva per il risultato finale.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Sono soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento dei ragazzi. Contro una buona squadra abbiamo espresso il nostro gioco, creato diverse occasioni, colpendo legni e un palo interno che sfortunatamente non ci ha premiati. La squadra è giovane e sono contento dei margini di crescita che ci sono. Abbiamo avuto in questo avvio un calendario sicuramente non semplice ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Vedere i ragazzi arrabbiati per il risultato è un ottimo segnale, vuol dire che sono consapevoli della prestazione offerta».

Castel Madama – Castelnuovese 1-0

Palombara – Guidonia 3-2

Classifica

Civita Castellana 9

Palombara 9

Castrum Monterotondo 7

Real Gavignano Ponzano 6

Città di Fiano 6

Castelnuovese 6

Passo Corese 5

Casperia 4

Cittaducale 4

Castel Madama 4

Alba Cittareale 3

Poggio San Lorenzo 3

Ginestra 2

Valle del Salto 0

Guidonia 0

Brictense 0