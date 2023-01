Casperia ko, Accademia recrimina, Ginestra in piena crisi: la domenica «no» di tre sabine. I commenti

RIETI - Cala il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con tanti goal, sfide d’alta quota e risultati che hanno sorriso alle reatine che si confermano anche questa domenica tra le prime della classe.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Città di Rieti-Castrum Monterotondo 2-1: De Dominicis, De Dominicis (C), Santarelli (CM)

Mirko Paglirini (tecnico Città di Rieti): «Partita un po' complicata perché loro ci chiudevano gli spazi serrandosi in difesa però siamo stati bravi e pazienti non subendo neanche un tiro in porta. Ci hanno annullato un goal a mio avviso regolare ma come sappiamo le partite sono così, siamo stati bravi a reagire. Adesso abbiamo rimesso a posto la classifica ora e vedremo cosa succederà, rimanendo sereni con la consapevolezza di essere forti».

Fiamignano Valle del Salto-III Municipio Calcio 2-1: Ranieri A, Ranieri M. (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Partita iniziata benissimo abbiamo avuto 2-3 palle gol non sfruttate, un gol annullato giustamente dall'arbitro e poi abbiamo preso gol in ripartenza, la squadra si è subito ricompattata e pian piano abbiamo fatto gioco cercando di riprendere risultato riuscendoci a fine primo tempo. Il secondo tempo la squadra avversaria ci ha un po’ più aspettato, abbiamo risolto la gara trovando il vantaggio su palla inattiva. Tutto sommato risultato meritato sappiamo di aver incontrato un'ottima squadra, ben schierata. Ottimo per la buona partita e ora andiamo dritti per il nostro percorso».

Castelnuovese Calcio-Poggio San Lorenzo 0-4: Caan, Cann, Rossi, De Angelis (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Partita ben interpretata dai miei ragazzi che hanno da subito approcciato alla grande, siamo stati bravi a trovare presto il vantaggio che ci ha permesso di gestire bene la gara che abbiamo poi vinto con grande merito, faccio i complimenti ai miei ragazzi per la vittoria consapevole del fatto che quando questa squadra decide di giocare come sa fare può davvero dire la sua».

Accademia Sporting Roma-Alba Sant Elia 1-1: Behdjeti (A) Marco Pompili (Tecnico Alba Sant Elia): «Altra partita in cui abbiamo da recriminare, ma solo per colpa nostra. Purtroppo, non ci presentiamo mai, per un motivo o per un altro al completo. Anche oggi ci siamo giocata la partita alla pari contro una squadra che sta molto avanti rispetto a noi, alla prima loro occasione al 45' prendiamo goal, dopo 3/4 potenziali occasioni per noi. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a sfruttare una loro indecisione difensiva e pareggiare. Negli ultimi minuti, grazie anche alla loro inferiorità numerica abbiamo l'occasione per vincerla, ma purtroppo non concretizzata. Speriamo di presentarci prima o poi al completo, o quasi. Da sottolineare l'ennesima buona prestazione di un ragazzo della juniores De Bella».

Soratte-Accademia Calcio Sabina 1-0

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Credo che la partita senza nulla togliere all’avversario era da pareggio, purtroppo viene condizionata da un gravissimo errore arbitrale, dove su calcio d'angolo un giocatore del Soratte prende un suo compagno sul fianco e il direttore di gara fischia rigore pensando che un mio giocatore avesse presa la sfera di gioco con la mano. Lo dico da anni sempre la stessa cosa, ci mettono un secondo a fischiare ma non hanno mai la personalità di tornare indietro su una decisione errata come in questo caso troppo evidente. Dispiace perché era una partita importante ai fini della classifica, ora testa a domenica».

Ginestra-Brictense 1-2: Micarelli (G)

Giancarlo Leon (Tecnico Ginestra): «Mi trovo a commentare la settima sconfitta consecutiva di questa squadra e non è per niente facile. Cercare scusanti in questo momento mi sembra inutile, occorre ora cercare di trovare la mentalità giusta per ripartire. La partita credo che l’avessimo anche preparata nel modo giusto in settimana, infatti, siamo entrati bene in campo ma il vantaggio iniziale non ci ha dato la forza e la consapevolezza di cui abbiamo bisogno. Il loro pareggio ha portato alla luce le nostre lacune. Nell' intervallo ho capito che l'avremmo persa. Mi dispiace questo, perdere sul campo ci sta, ma non così, oggi ho detto che avevamo la prima vera possibilità per provare a salvare una stagione ed era fondamentale giocare con la testa e l'impegno giusto perché abbiamo evidenti difficoltà tecniche e in alcuni ruoli non abbiamo proprio gli interpreti, ma la voglia di lottare e la fiducia non devono mai mancare. Credo che anche io devo cominciare a prendermi delle colpe soprattutto per non essere riuscito a cambiare la mentalità della squadra. Ora la Coppa non ci aiuta, però cercheremo sicuramente di ripartire».

Football Jus-Casperia 4-1: Ricci (C)

Classifica

Città di Rieti, Monterotondo 1935 25

Fiamignano Valle del Salto 23

Soratte 22

Football Jus 18

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina 15

Accademia Sporting Roma 14

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant'Elia 5

Ginestra 3