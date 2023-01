Soddisfatte Città di Rieti e Fiamignano, l'amarezza di Accademia Sabina e Poggio S.Lorenzo. I commenti

RIETI - Termina il weekend e con esso l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati con un derby molto tirato e gare con tanti goal che hanno reso spettacolare questa seconda giornata del 2023.

Accademia Calcio Sabina-Fiamignano Valle del Salto 0-1: Ndoja (F)

Simone Scaricamazza (Tecnico Asd Accademia Calcio): «Il calcio è così, se non riesci a segnare le partite difficilmente le vinci. Mi sento da dire che non meritavamo di perdere, abbiamo fatto una buonissima gara, creato più di loro, mi vengono in mente diverse palle gol nitide che però non siamo riusciti a concretizzare. Siamo una squadra giovane, probabilmente ci manca un po’ di esperienza in alcune situazioni. A loro è bastata una nostra disattenzione per passare in vantaggio e questo dimostra come non bisogna sbagliare niente contro certe squadre. Sono amareggiato per il risultato, non tanto per la prestazione offerta dai ragazzi. Venivamo da un ottimo periodo in termini di risultati, adesso ci attende un altro difficile incontro contro Soratte e dovremo essere bravi a non mollare di un centimetro».

Giancarlo Senneca, (Tecnico Asd Fiamignano Valle del Salto): «Un’ottima partita contro un avversario difficilissimo. Venire qua e battere in trasferta una squadra reduce da cinque risultati utili consecutivi non era affatto semplice. Abbiamo approcciato la partita con il giusto atteggiamento e siamo stati premiati. Sapevamo le qualità dei nostri avversari e del loro allenatore, gli vanno fatti i complimenti per la gara disputata così come faccio i complimenti al direttore di gara. Questi tre punti conquistati in uno scontro diretto ad oggi sono importantissimi vedendo la classifica, cercheremo di dare continuità a quanto di buono stiamo facendo».

Brictense-Città Di Rieti 1-4: Cioffi, Cioffi, Cioffi, De Dominicis (C), Santoni (B)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Partita giocata veramente molto bene, forse l’unico aspetto negativo è stato il goal subito. Un piacere veder giocare i miei ragazzi e capire che ormai la squadra ha raggiunto una compattezza e un’intelligenza nella gestione della partita, sa quando deve spingere e quando rallentare, bene anche chi è entrato, tutti sempre sul pezzo e molto concentrati. La strada da intraprendere è questa e deve diventare un dato di fatto, una legge, continuiamo così, noi faremo il nostro e vedremo cosa succederà»

Poggio San Lorenzo-Soratte 1-2: De Angelis (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Abbiamo perso forse la miglior partita giocata finora, ci annullano un goal regolarissimo di Paolucci, dopo aver fallito tre palle goal nitide nel primo tempo. Nel secondo subiamo un’espulsione discutibile e andiamo sotto per un errore individuale. Riusciamo a raddrizzarla ma purtroppo torniamo sotto su calcio d’angolo, nonostante l’inferiorità riusciamo a creare tante occasioni per tentare di acciuffare il pareggio che purtroppo non arriverà».

Alba Sant’Elia-Football Jus 1-1: Amarà (A)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita acciuffata nel recupero, ma anche oggi come spesso ci capita sarebbe stata una sconfitta immeritata. Abbiamo giocata contro un'ottima squadra e abbiamo fatto un'ottima partita con almeno tre limpide occasioni da goal nel primo tempo. Nel secondo, purtroppo dopo gli infortuni di Carmesini e mancini ci siamo un po’ disuniti e preso un goal evitabilissimo. Siamo stati bravi a reagire e a crederci fino all'ultimo istante, contento per il goal di di Omande, se lo merita per l'impegno. Purtroppo ogni partita abbiamo defezioni e contrattempi, ma siamo vivi e lotteremo fino alla fine sempre».

Monterotondo 1935-Ginestra 4-0

Castrum Monterotondo-Castelnuovese Calcio 1-0

III Municipio Calcio-Accademia Sporting Roma 1-1

Classifica

Monterotondo 1935 25

Città di Rieti 22

Fiamignano Valle del Salto 20

Soratte 19

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Accademia Calcio Sabina, Football Jus 15

Accademia Sporting Roma 13

Poggio San Lorenzo 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Brictense 8

Alba Sant’Elia 4

Ginestra 3