Prima: soddisfatte Fiamignano Valle del Salto, Casperia e Accademia Sabina. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso la decima giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati con due derby e un match di alta classifica che hanno reso emozionante questa prima domenica di calcio del 2023.

Risultati, marcatori e commenti (X giornata)

Fiamignano Valle del Salto-Poggio San Lorenzo 1-0: Ranieri M. (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano): «Partita giocata dalla mia squadra in modo egregio al livello di concentrazione, determinazione, attenzione soprattutto abbiamo rischiato poco. Abbiamo creato abbastanza contro una buona squadra, sono contento che il mio team si sia rimessa mentalmente perché abbiamo delle situazioni fisiche che ci hanno un po’ compromesso. Quello che mi è piaciuto è stata compattezza e la determinazione; perciò, ci riproporremo col massimo e dell'umiltà dell'attenzione che presume il campionato».

Emanuele Pezzotti (ds Poggio San Lorenzo): «Partita maschia come sempre viste le caratteristiche delle due squadre ma corretta fino alla fine. Loro in vantaggio su un calcio di rigore netto per fallo di mano di un nostro giocatore e purtroppo nonostante due palle gol per noi non riusciamo ad acciuffare il pari entro la prima frazione. Partita poi bloccata il secondo tempo in cui a parte qualche calcio da fermo non riusciamo a impensierire il portiere avversario. Ci poteva stare il pareggio ma obiettivamente loro hanno sul piano del gioco creato qualcosa in più di noi. Complimenti a loro».

Casperia-Alba Sant Elia 1-0: Ricci (C)

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Una partita difficile contro una buona squadra. Abbiamo sofferto sulle palle inattive ma riteniamo di aver comunque meritato la vittoria».

Massimo Ceci, presidente Casperia: «Sono orgoglioso di questa squadra che dopo un mese di sosta è rientrata in campo con il piglio giusto conquistando tre punti importantissimi. Ora ci concentriamo sulla partita di coppa di mercoledì».

Marco Pompili, tecnico Alba Sant’Elia: «La gara si è decisa su un episodio e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Ce la siamo giocata ma la nostra formazione oggi è stata condizionata dalle assenze di quattro giocatori fondamentali. C’è da lavorare e ce la metteremo tutta, sperando che anche la fortuna sia in futuro anche dalla nostra parte».

Accademia Sporting Roma-Accademia Calcio Sabina 0-1: Papi (ACS)

Simone Scaricamazza (tecnico Accademia Calcio Sabina): «È stata una partita che dovevamo interprete nei migliori dei modi per dare continuità agli ottimi risultati scorsi. Siamo riusciti ad andare in vantaggio al quindicesimo con Papi su angolo e dopo il gol abbiamo fatto una grandissima partita sotto l aspetto della concentrazione e determinazione, abbiamo sofferto poco e potevamo fare ancora gol con Florin e Benedetti. Contento per i ragazzi per tutti i sacrifici che fanno».

Città Di Rieti-Monterotondo 1935 0-0

Mirko Pagliarini (tecnico Città di Rieti) «Abbiamo giocato un'ottima gara, noi sempre col pallino del gioco tra i piedi, ottimi fraseggi e qualche occasione da gol. Poi il Monterotondo ha iniziato a difendere anche a sei, abbassando pure gli esterni di centrocampo e trovare spazio diventava complicato. Avanti così, restiamo in scia, dopotutto se non sbagliano loro noi più di questo non possiamo fare».

Attilio Gregori (tecnico Monterotondo 1935) «Due belle squadre, che giocano un buon calcio. Non era facile contenere i loro attaccati, ma la fase difensiva è stata perfetta. Sapevamo delle difficoltà dell'impegno ma alla fine il pareggio lo considero giusto ed equo».

Castelnuovese Calcio-Brictense 2-2

Soratte-Castrum Monterotondo 2-0

Footbal Jus-III Municipio Calcio 5-1

Riposava: Ginestra

Classifica

Monterotondo 1935 22

Città Di Rieti 1936 19

Fiamignano Valle del Salto, Casperia 17

Soratte 16

Accademia Calcio Sabina 15

Castrum Monterotondo, Football Jus 14

Poggio San Lorenzo, Accademia Sporting Roma 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio, Brictense 8

Ginestra, Alba Sant'Elia 3