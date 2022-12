Prima: Ginestra in crisi, Fiamignano perde colpi, Città di Rieti vede la vetta, prendono quota Casperia e Accademia Sabina. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso anche la nona giornata del campionato di Prima Categoria, sette partite giocate con un gran derby e partite che sorridono a quasi tutte le reatine.

Risultati, marcatori e commenti (IX giornata)

Ginestra-Città di Rieti 0-1: Cioffi (C)

Mirko Pagliarini (tecnico Città di Rieti): «Partita ben interpretata, abbiamo giocato su un campo piccolo di terra battuta che per le nostre caratteristiche non è il massimo, nonostante ciò, abbiamo comunque giocato una buona gara creando tanto e sbagliando anche tanto. Questo è sinonimo di crescita della squadra, ci siamo adeguati al campo e alla squadra, facendo quello step necessario per vincere questo tipo di partite, unica pecca i troppi errori quando ci troviamo davanti al portiere, cercheremo di migliorare anche questo, nel frattempo, ci godiamo le vacanze di Natale».

III Municipio Calcio-Casperia 1-2: Magnerini, Mevoli (C)

Massimo Petrocchi (ds Casperia): «Dopo un primo tempo giocato a viso aperto, partiamo bene nel secondo andando subito in goal con un’azione costruita dal basso, passaggi veloci che hanno permesso di lanciare sulla fascia sinistra Magnerini che accentrandosi fa partire un tiro al limite dell’area a fil di palo a destra del portiere. Il rigore di Mevoli all’ottantesimo chiude la partita e al novantaquattresimo arriva il loro goal in mischia. Contro l’avversario la squadra ha risposto molto bene, ma ora il cammino continua e bisogna guardare avanti, ci godiamo la sosta natalizia perché quando ripartiremo ci sarà anche la coppa Lazio, competizione al quale teniamo molto».

Accademia Calcio Sabina-Football Jus 3-2: Toma, Toma, Lupi (A)

Simone Scaricamazza (tecnico Accademia Calcio Sabina): «Abbiamo fatto una partita di cuore, con determinazione e voglia di portare via i tre punti, loro una gran bella squadra. Siamo andati sempre in vantaggio e questo giustifica la voglia che avevamo di vincere, faccio veramente i complimenti a tutti».

Poggio San Lorenzo-Accademia Sporting Roma 1-1: Cann (P)

Marco Donati (tecnico Poggio San Lorenzo): «Fra cessioni, infortuni e virus influenzali ci siamo ritrovati con tredici disponibili ma, nonostante ciò, abbiamo disputato una buona partita. Chiudiamo immeritatamente in svantaggio il primo tempo che riusciamo a recuperare con Cann a fine partita. Buone Feste a tutti».

Castrum Monterotondo-Fiamignano Valle Del Salto 2-1: Ranieri (F), Boni, Boni (C)

Emilio Carmelino (ds Fiamignano Valle del Salto): «Primo tempo giocato a viso aperto da ambedue le squadre, noi con più occasioni e più possesso, rigore a mio modo di vedere dubbio ma il nostro portiere blocca in due tempi sull'angolino basso alla sua dx. Secondo tempo siamo molto più propositivi andiamo in vantaggio su cross dalla dx di Anselmi puntuale il colpo di testa di Andrea Ranieri al 67' continua il nostro possesso palla, all'80° il sig. Arseni di Ostia decide di cambiare l'andamento della partita, all'80' ammonisce il nostro portiere per perdita di tempo il quale aveva già rinviato con il pallone nella loro trequarti, punizione a due in area e pareggio, dopo 3 minuti giallo a Andrea Ranieri non si capisce il perché era il secondo e rimaniamo in 10, su ripartenza all'88' ci fanno il 2-1 e dopo un minuto rosso diretto molto ma molto esagerato ad Antonio Anselmi per un contrasto a centrocampo, ultima punizione per noi salvata sulla riga a portiere battuto. Complimenti a loro per averci creduto fino alla fine, sul campo non meritavamo la sconfitta, e insisto nel ritenere la terna indispensabile. Buon Natale e buone feste a tutti anche al sig Vasile Arseni».

Brictense-Soratte 1-3

Monterotondo 1935-Castelnuovese Calcio 2-2

Riposa: Alba Sant'Elia

Classifica

Monterotondo 1935 21

Città di Rieti 18

Fiamignano Valle del Salto, Castrum Monterotondo, Casperia 14

Soratte 13

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 12

Footbal Jus 11

Castelnuovese Calcio 9

III Municipio Calcio 8

Brictense 7

Alba Sant'Elia, Ginestra 3