Prima: un mezzo sorriso per Fiamignano, Casperia e Accademia Sabina. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare disputate con un derby sabino e partite che non sono state favorevoli alle reatine che in questa domenica di calcio mettono nel sacco pochi punti

Risultati marcatori e commenti (VIII giornata)

Casperia-Accademia Calcio Sabina 1-1: Negri (C), Aut (A)

Andrea Capulli (Tecnico Casperia): «Nel primo tempo abbiamo giocato bene mentre nella ripresa un po' di nervosismo ci ha condizionati e non ci siamo espressi al meglio delle nostre possibilità. Ci prendiamo un bel punto, considerando che oggi registravamo anche l’assenza di due giocatori fondamentali. Chi è sceso in campo non ha comunque demeritato e siamo soddisfatti della nostra prestazione».

Mario Carbonara (Direttore sportivo Accademia calcio Sabina): «Un buon pareggio su un campo difficile, ottenuto contro una bella squadra. Siamo stati bravi a riprendere la gara dopo lo svantaggio iniziale e c’è un po' di rammarico per la traversa colpita da Lupi nei minuti finali».

Fiamignano Valle del Salto-Brictense 1-1: Gallina (F) Capparella (B)

Emilio Carmelino (Direttore sportivo Fiamignano Valle del Salto): «Partita giocata al di sotto delle nostre capacità e possibilità, non cerchiamo scuse ma i tanti infortuni si fanno sentire e anche la poco fortuna sulle conclusioni in porta, comunque loro una squadra che subisce pochi goal e si chiude molto bene, abbiamo subito goal su rigore ed è stato l'unico loro tiro in porta, abbiamo sciupato quattro occasioni due delle quali a portiere battuto, peccato, personalmente volevo riprendere la seconda posizione in classifica. C'è da dire che a volte queste partite si rischia di perderle. Complimenti a loro, serviva far risultato ed è quello che hanno fatto. Arbitraggio senza sbavature del sig Cardarelli. Concludo col dire che il nostro percorso di crescita va avanti e i nostri giovani sempre più protagonisti».

Alba Sant'Elia-III Municipio Calcio 0-1

Marco Pompili (Tecnico Asd Alba Sant’Elia): «Commentiamo un'altra partita maledetta, non cerchiamo scuse perché dopo otto partite tre punti sono un magrissimo bottino, però anche contro il III Municipio abbiamo giocato molto bene e molto meglio dell'avversario, che dopo trentacinque minuti però supera il centrocampo per la prima volta e va in goal con un tiro-cross che va ad insaccarsi sotto il sette; mentre il nostro macinare gioco non viene mai concretizzato. Il secondo tempo spingiamo più alla rinfusa rispetto al primo tempo, e creiamo almeno 4/5 palle goal che non riusciamo a concretizzare. Ai ragazzi posso rimproverare i comportamenti durante la settimana, poco la domenica, ci vuole spirito di sacrificio per tirarci fuori da questa situazione».

Football Jus-Poggio San Lorenzo 2-1: Ciavattieri (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Abbiamo giocato una buona partita, passiamo in vantaggio ma l’arbitro ci annulla il goal per un fuorigioco inesistente. Dopo un altro paio di occasioni si chiude in primo tempo sullo zero a zero. Nella ripresa subiamo un goal evitabile che riusciamo a recuperare con una grande di Ciavattieri. Sul finire della partita subiamo un altro goal evitabilissimo. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi sperando di recuperare qualcuno dei numerosi infortunati per domenica prossima».

Castelnuovese Calcio-Ginestra 1-0

Accademia Sporting Roma-Castrum Monterotondo 0-0

Soratte-Monterotondo 1935 0-0

Riposava: Città di Rieti 1936

Classifica

Monterotondo 1935 20

Città di Rieti 15

Fiamignano Valle del Salto 14

Poggio San Lorenzo, Castrum Monterotondo, Casperia, Football Jus, Accademia Sporting Roma 11

Soratte 10

Accademia Calcio Sabina 9

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 8

Brictense 7

Ginestra, Alba Sant'Elia 3