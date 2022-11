Prima, Accademia Sabina, Casperia e Città di Rieti: una domenica amara. I commenti

RIETI - Termina anche la quarta giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati con un derby spettacolare e risultati inaspettati che hanno caratterizzato questa quarta la domenica di calcio.

Risultati, marcatori e commenti (IV giornata)

Accademia Calcio Sabina-Poggio San Lorenzo 1-3: Marcheggiani (A), Cann, Ciavattieri, De Angelis (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Sono veramente soddisfatto della prestazione della mia squadra soprattutto da parte dei più giovani ben guidati dai più esperti. Partita in inferiorità numerica per 70 minuti ma veramente ben giocata, enza andare in difficoltà a livello atletico e per questo ringrazio il mio preparatore ed amico Stefano Chiaretti. Avanti così».

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita fatta esclusivamente nella loro metà campo, loro in vantaggio dopo 5 minuti poi abbiamo giocato soltanto noi , abbiamo pareggiato al 60esimo con Marcheggiani, abbiamo ancora fatto calcio , purtroppo poi se lasci campo e ci metti alcuni errori succede che prendi gol. Ma siamo forti e andiamo avanti».

Fiamignano Valle del Salto-Castelnuovese Calcio 2-1: Anselmi (F)

Giancarlo Senneca (tecnico Fiamignano Valle Del Salto): «Partita giocata dai miei ragazzi con molta concentrazione e criterio, squadra ospite ben messa, abbiamo avuto due palle goal nel primo tempo che però non abbiamo concretizzato, siamo andati sotto ma siamo stati bravi a capire che dovevamo fare la differenza su alcune situazioni e abbiamo cambiato totalmente la partita arrivando poi alla vittoria. Avversari ben organizzati in campo, ma siamo stati bravi a capovolgere la partita con grande personalità, sono fiero dei miei ragazzi perché si stanno facendo valere in un girone molto difficile».

Football Jus-Ginestra 3-3: Di Casimirro, Panta, Falchetti (G)

Alba Sant'Elia-Brictense 1-1: Ciogli (A)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant Elia): «Partita difficile, approcciata bene rispetto alle altre partite, infatti nei primi venti creiamo due grandi occasioni da goal, purtroppo non sfruttate. Ci innervosiamo per il goal mancato e soffriamo qualche contropiede concesso per colpa nostra, nel secondo tempo sempre per una nostra disattenzione regaliamo il goal all'avversario, che comunque ha il merito di sfruttare quel poco che abbiamo concesso. Andati sotto riusciamo a pareggiare a dieci dalla fine con l'unica palla ferma calciata bene dove Ciogli è bravo a farsi trovare pronto. Rimaniamo in dieci gli ultimi dieci minuti e rischiamo il goal vittoria al novantesimo su punizione. Una vittoria che continua a non arrivare, ma certe partite si rischiano anche di perdere. Dobbiamo prepararci meglio durante la settimana».

Accademia Sporting Roma-Città Di Rieti 3-1: Boni (C)

Massimiliano Lattanzi (Dirigente Città Di Rieti): «Abbiamo disputato un buon primo tempo in cui però non siamo stati bravi nel trovare il vantaggio, nel secondo tempo purtroppo non siamo praticamente rientrati in campo subendo difatti due goal che hanno reso la partita difficilissima, il mister ha tentato di riprendere la partita facendo tutti i cambi a disposizione ma c’è stato poco di concreto. Sfortunati purtroppo per le tante assenze oggi in campo che però non devono essere un alibi per la prestazione».

Casperia-Monterotondo 1935 1-2: Udoh (C)

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «I giocatori hanno disputato una gara eccezionale e mai come questa volta il risultato è ingiusto. Avevamo di fronte una grande squadra ma oggi sul campo siamo stati noi a creare le occasioni più nitide ed avremmo meritato sicuramente maggiore fortuna. Usciamo da questo incontro a testa alta, più che mai convinti delle nostre possibilità e capacità».

Paolo Malizia, presidente Monterotondo 1935: «Una gara tra le migliori squadre di questa campionato e portiamo a casa una vittoria importantissima su un campo dove pochi faranno punti. Abbiamo offerto una prova di carattere d’alto livello in un’atmosfera difficile ma è questo il modo d’imporsi se si vuol vincere fuori casa».

III Municipio Calcio-Castrum Monterotondo 1-2.

Classifica

Monterotondo 1935 12

Fiamognano Valle del Salto 9

Castrum Monterotondo, Casperia 7

Soratte, Accademia Sporting Roma, Città Di Rieti 6

Poggio San Lorenzo, III Municipio Calcio, Accademia Calcio Sabina 4

Ginestra 3

Castelnuovese Calcio, Football Jus, Brictense, Alba Sant Elia 2