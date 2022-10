Sorridono Città di Rieti e Fiamignano, per Ginestra, Casperia e Alba più luci che ombre. I commenti

RIETI - Termina il weekend e con esso la prima giornata del campionato di Prima Categoria, tanti esordi e partite molto intense hanno caratterizzato questa prima domenica di campionato che si è chiusa con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte per i sette team reatini partecipanti al girone B.

Risultati, marcatori e commenti

Città di Rieti-Alba Sant Elia 2-1: Volponi, Pasqualini (C), Scardaoni (A)

Emanuele Pezzotti (ds Città di Rieti): «È stata una partita complicata come ci aspettavamo, fortunatamente siamo riusciti a portare a casa i tre punti che è la cosa che ci interessava di più, abbiamo iniziato bene andando in vantaggio nei minuti iniziali della partita poi però abbiamo un po' smesso di giocare, il secondo tempo poi è stato caratterizzato dall’espulsione del nostro capitano e la partita è stata un po’ difficile da quel momento in poi, fortunatamente siamo riusciti a vincere che alla fine è la cosa più importante. Cercheremo in settimana di limare tutte le disattenzioni e preparare al meglio la sfida contro il Casperia di domenica prossima».

Marco Pompili (mister Alba Sant Elia): «Sapevamo di affrontare un’armata che probabilmente si giocherà il titolo fino alla fine, proprio per questo motivo sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi in quanto ce la siamo giocata fino alla fine. L’unico rammarico è l’aver subito goal nei primi minuti per un nostro errore in fase difensiva, dopo il goal abbiamo iniziato a fare la partita per come l’avevamo preparata non rischiando praticamente nulla, nel secondo tempo siamo riusciti a salire d’intensità sprecando però l’occasione del pareggio al settantesimo minuto. L’occasione fallita ha un po' smorsato il morale della squadra che sbilanciandosi ha subito il secondo goal al novantesimo, abbiamo comunque tentato di accorciare trovando difatti il goal del 2 a 1 con una bellissima punizione di Scardaoni. La cosa più importante però è la consapevolezza che questa sconfitta ci dà ovvero che possiamo fare una buonissima stagione rimamendo però nell’umiltà più totale».

Fiamignano Valle del Salto-Accademia Sporting Roma 1-0: Anselmi (F)

Emilio Carmelino (Viceallenatore Fiamignano Vallle del Salto): «Partita ostica, sbloccata nel secondo tempo con un bel goal di Anselmi, non abbiamo mai impensierito la nostra difesa, anzi abbiamo avuto anche più di un’occasione per poter raddoppiare. Siamo molto soddisfatti di questa partenza anche se abbiamo giocato praticamente “fuori casa” visti i lavori sul nostro campo di Brusciano, ringraziamo per l’ospitalità il Corvaro che ha messo a disposizione il suo campo, dedichiamo la vittoria ad un nostro giovane calciatore Andrea Mattia De Santis che sta recuperando da un brutto infortunio che lo terrà out fino a anno nuovo.

Brictense- Poggio San Lorenzo 2-2: Antonacci, Trippetta (P)

Castelnuovese Calcio-Casperia 0-0

Massimo Petrocchi Casperia (ds): «È stato un match molto combattuto in particolar modo a centrocampo difatti ci sono stati pochi tiri in porta. Si parte comunque con il piede giusto prendendo un ottimo punto in una partita che non si doveva assolutamente perdere».

Ginestra-III Municipio Calcio 2-2: Valzecchi, Famchetti (G)

Tiziana Tomassetti (ds Ginestra): «Partita strana, su una nostra disattenzione al calcio d’inizio subiamo subito goal, complice anche una distrazione difensiva. Da lì la partita comincia in salita. Costruiamo molto, molte palle goal per pareggiare ma la palla non vuole entrare, merito anche delle belle parate del portiere avversario. L’arbitro ci mette anche del suo non concedendo un nettissimo rigore. Il primo tempo si chiude in svantaggio. Nello spogliatoio facciamo mea culpa e alla ripresa, riportiamo in campo la mentalità e l’atteggiamento giusto, tanto è vero che nel giro di sei minuti, prima pareggiamo poi passiamo in vantaggio. Da li in poi continuiamo a macinare gioco ma la palla del terzo goal per chiudere la partita non vuole proprio entrare. Non concesso un altro rigore netto. E il calcio è fatto così, da una punizione dalla distanza, complice anche una deviazione, subiamo il goal del pareggio al venticinquesimo del secondo tempo, da li in poi non succede più nulla. Alla fine il pareggio potrebbe risultare giusto. Nota negativa il caldo si è fatto sentire per entrambe le squadre».

Monterotondo-Accademia Calcio Sabina 2-1: Mocerino (A)

Soratte-Football Jus 4-2

Classifica

Città di Rieti, Fiamignano Valle del Salto, Monterotondo e Soratte 3

Poggio San Lorenzo, Brictense, Casperia, Castelnuovese Calcio, Ginestra e III Municipio Calcio 1

Alba Sant'Elia, Accademia Calcio Sabina, Football Jus, Accademia Sporting Roma, Castrum Monterotondo 0