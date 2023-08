Prima categoria con 8 reatine: Cittaducale e Ginestra ammesse, non ci saranno Accademia Sabina e Bf Sport

RIETI - Si delinea la nuova stagione calcistica per ciò che riguarda le squadre reatine che militano in Prima categoria. È di oggi la notizia dell’ammissione di Cittaducale e Ginestra così come è ufficiale che non ci saranno AccademiaCalcio Sabina e Bf Sport.

L’organico

Il Comitato Regionale ha reso noti gli organici dei campionati dall’Eccellenza fino alla Prima categoria. Saranno otto le società della provincia di Rieti che prenderanno parte alla Prima. Salgono dalla Seconda i vincitori dello scorso campionato, il Real Gavignano Ponzano, e i secondi classificati, ovvero Cittaducale. Ammessa anche Ginestra, arrivata ultima nel campionato di Prima categoria dello scorso anno. Ci sono anche Passo Corese, retrocessa dalla Promozione, Alba Sant’Elia, Casperia, Valle del Salto e Poggio San Lorenzo. Assenti ufficialmente Accademia Calcio Sabina e Bf Sport che non si sono iscritte al prossimo campionato.