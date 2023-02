Cioffi-Fany e il Città di Rieti sbanca pure Poggio San Lorenzo (0-2). Un gol per tempo e primato difeso

RIETI - Il Città di Rieti "all'inglese" si sbarazza per la seconda volta in quattro giorni del Poggio San Lorenzo e dopo averlo battuto in Coppa Lazio, gli strappa tre punti preziosissimi per proseguire la corsa in vetta alla classifica del girone B di Prima categoria.

Finisce 2-0 per gli amarantoceleste che dopo una prima mezz'ora piuttosto intensa e sofferta, trovano il gol del vantaggio col solito Mauro Cioffi, freddo e preciso a sufficienza nel trasformare un calcio di rigore. La rete del vantaggio scuote i padroni di casa, che prima dell'intervallo provano a impensierire, ma invano, la granitica difesa reatina.

Nella ripresa, il Città di Rieti ne ha di più, il Poggio San Lorenzo resta in inferiorità numerica e la truppa di Mirko Pagliarini ne approfitta per arrotondare il punteggio sul 2-0 con Fany e brindare a tre punti che fanno il paio con quelli ottenuti in mattinata dal Monterotondo 1935 contro la Brictense. In classifica, quindi, reatini ed eretini restano al comando a braccetto, con Fiamignano e Soratte alle loro spalle pronte a inserirsi nella lotta-promozione approfittando del primo mezzo passo falso di una delle due.