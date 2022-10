Una prodezza di Mattia Lugini regala tre punti al Casperia: Città di Rieti ko 1-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella seconda giornata del campionato di Prima categoria gara di cartello al campo “Anselmo Belloni” di Montasola tra il Casperia ed il Città di Rieti. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad aggiudicarsi i tre punti in palio grazie ad una prodezza del giovane Mattia Lugini che al 20’ del secondo tempo realizza il gol-partita suscitando l’entusiasmo dei sostenitori locali.

Il primo tempo

Parte bene il Città di Rieti che al 6’ si rende pericoloso con un calcio di punizione battuto da Grosso per De Dominicis e tocco finale di Parente deviato in calcio d’angolo dal bravo Antonelli. Al 10’ momenti di preoccupazione per il Casperia quando Magnerini s’infortuna in un contrasto di gioco e deve lasciare il campo sostituito da Spiccia. Si richiede l’intervento dell’ambulanza ed il giocatore viene poi trasferito all’ospedale di Rieti per accertamenti ad un ginocchio. Al 14’ viene annullato per fuorigioco un gol di De Dominicis. episodio sul quale recrimina la squadra ospite. Al 15’ il Casperia si scuote e Ricci impegna Ifilti con un calcio di punizione dal limite, imitato un minuto dopo da Armagno con una conclusione dalla distanza. Al 17’ Lugini effettua un lancio perfetto per Armagno fermato anche lui per un dubbio fuorigioco ed al 24’ sul fronte opposto è Volponi ad indirizzare di poco a lato un bel pallone servito da Cozzi. Al 28’ ancora il Città di Rieti in attacco con un’azione corale conclusa dal tiro di Parente bloccato a terra da Antonelli. Al 30’ l’occasione più clamorosa per i padroni di casa quando Udoh centra in pieno il palo su assist di Armagno. Al 38’ viene concessa una punizione dal limite dell’area agli ospiti per un fallo su Volponi ma la conclusione di De Dominicis termina sull’esterno della rete.

Il secondo tempo

In apertura di ripresa da segnalare una parata di Antonelli su tiro di De Dominicis servito da Funes ed al 5’ una doppia respinta dei difensori del Casperia ancora su tiro di De Dominicis. Al 6’ uscita acrobatica di Ifilti su Pezza lanciato a rete ed al 14’ è Armagno a vedersi respingere una forte conclusione dalla distanza. Al 20’ arriva il gol che decide la gara: Ricci pennella alla perfezione una punizione in area per Mevoli che devia verso l’accorrente Lugini ed il giovane giocatore sabino con un tocco di autentica classe non perdona insaccando il pallone sotto la traversa. Al 25’ ancora il Casperia sugli scudi con una fiondata di Pezza da fuori area che termina di poco a lato ed al 40’ non si concretizza un nuovo calcio di punizione di De Dominicis. Nei minuti finali il Casperia si rende ancora pericoloso in contropiede con Danso e Mevoli ed amministra la gara fino al triplice fischio del direttore di gara.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Un grande soddisfazione per questa nostra prima vittoria che ci dà morale e ci sprona a proseguire il nostro campionato nel migliore dei modi».

Costantino Fabiani, tecnico Città di Rieti: «Il Casperia ha giocato meglio di noi ed ha meritato la vittoria. Abbiamo creato buone occasioni e poteva starci anche il pareggio ma alla fine ha ragione chi vince».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, F.De Angelis, Pezza, Lugini (40’st G.De Angelis), Guidi, Facchini, Magnerini (10’pt Spiccia), Mevoli, Armagno (19’st Ubah), Ricci (35’st Zuccari), Udoh (35’st Danso). A disp.Gentili, Di Francesco, Colletti, Flamini. All. Andrea Capulli

Città di Rieti: Ifilti, Cozzi, Salvati (1’st Ranieri), Grosso (16’st Panitti), Lucivero, Fusacchia (34’st Fany), Volponi, Miconi (10’st Pasqualini), Funes, De Dominicis, Parente. A disp. Federici, Spognardi, Rossi, Boni, Loreti. All. Costantino Fabiani

Arbitro: Zuliani di Roma2

Marcatore: 20’ st Lugini

Note: ammoniti Mevoli, F.De Angelis, Guidi, Zuccari, Volponi, Miconi, Panitti; angoli 2-3