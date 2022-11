Casperia cede ma a testa alta alla capolista Monterotondo 1935: 1-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria gara ricca di emozioni al campo “Anselmo Belloni” di Montasola tra il Casperia ed il Monterotondo 1935 capoclassifica del girone B. Alla fine è la formazione ospite ad imporsi per 2-1 mantenendo così la vetta della graduatoria ma il Casperia disputa una partita eccezionale ed è solo un episodio sfortunato a decretare la sconfitta della formazione guidata da Andrea Capulli. Una gara ad altissima tensione soprattutto nel post-partita ma fortunatamente, grazie anche all’intervento dei dirigenti di ambedue le società, gli animi si raffreddano e tutto torna nella normalità.

Il primo tempo

Primo acuto del Casperia dopo cinque minuti di gioco con un’autentica perla di capitan Ricci che dalla fascia sinistra lascia partire un tiro in diagonale che lambisce l’incrocio dei pali mentre dalla parte opposta, al 7’, è Sacripanti ad impegnare Antonelli in una parata a terra. Un minuto dopo sono ancora i padroni di casa ad impegnare la retroguardia avversaria con una conclusione di Mevoli, su assist di Ricci, ribattuta fortunosamente. Al 9’ arriva il gol del Monterotondo: per un fallo di Pezza (ammonito) su Petrocchi è Palmieri a calciare la conseguente punizione con il portiere che ribatte ma è lesto l’esperto Federici a riprendere il pallone e siglare il gol del momentaneo vantaggio per la propria squadra. La gara diventa più intensa e si accendono un po' anche gli animi dei protagonisti: al 15’ c’è un assembramento all’altezza delle due panchine che si conclude poi con l’espulsione del tecnico ospite, Gregori. Il Casperia vuole riequilibrare le sorti dell’incontro e ce la mette tutta: al 24’ doppio tentativo di Udoh e tiro finale di Spiccia che termina a lato, al 30’ ancora Spiccia al volo su passaggio di Mevoli ed al 35’ conclusione di Mevoli parata da Silvi. Al 40’ Lomanto spara sopra la traversa un appoggio di Sacripanti ed al 43’ l’azione più spettacolare della partita quando Udoh parte da metà campo superando in velocità e dribbling l’intera difesa avversaria ed insaccando un pallone imparabile che regala al Casperia il meritato pareggio. Un minuto dopo lo stesso Udoh potrebbe replicare ma i difensori avversari si salvano con una deviazione ed al 46’ Ricci colpisce l’esterno della rete su un pallone proveniente da calcio d’angolo.

Il secondo tempo

Gara equilibrata fino al 15’ quando si accende un battibecco tra vari giocatori dopo una scorrettezza subita da Udoh: ne fanno le spese Magnerini e Lomanto che vengono espulsi. Al 16’ traversa piena centrata da Ubah ed al 21’ Federici insidia Antonelli con uno spunto personale di grande esperienza. Al 25’ arriva la doccia fredda per i padroni di casa quando arriva il gol vittoria del Monterotondo susseguente ad un calcio d’angolo provocato da una disattenzione dei difensori di casa. Sul tiro dalla bandierina si fa trovare pronto sotto porta Lorenzo Gatti che schiaccia in rete e realizza il gol-vittoria. Poi girandola di sostituzioni e pressing del Casperia che più volte va vicina al pareggio con Ricci, Lugini, Danso, Guidi ma il punteggio non cambia e la squadra ospite conquista l’intera posta in palio.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «I giocatori hanno disputato una gara eccezionale e mai come questa volta il risultato è ingiusto. Avevamo di fronte una grande squadra ma oggi sul campo siamo stati noi a creare le occasioni più nitide ed avremmo meritato sicuramente maggiore fortuna. Usciamo da questo incontro a testa alta, più che mai convinti delle nostre possibilità e capacità».

Paolo Malizia, presidente Monterotondo 1935: «Una gara tra le migliori squadre di questa campionato e portiamo a casa una vittoria importantissima su un campo dove pochi faranno punti. Abbiamo offerto una prova di carattere d’alto livello in un’atmosfera difficile ma è questo il modo d’imporsi se si vuol vincere fuori casa».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, F. De Angelis, Pezza, Magnerini, Guidi, Facchini (38’ st Danso), Spiccia (30’ st Lugini), Mevoli, Armagno (12’ st Ubah), Ricci, Udoh. A disp. Gentili, G.De Angelis, Giannini, Flamini, Colletti. All. Andrea Capulli

Monterotondo 1935: Silvi, Palmieri, Maresca, Filippi, L.Gatti, F.Gatti (12’ st Fieni), Lomanto, Petrocchi (5’ st Bizzarri), Federici (40’ st Cirulli), Sacripanti (12’ st Fioravanti), Lelli (45’ st Galanti). A disp. Francucci, Fabrizi, Polidori, Sapuddo. All. Attilio Gregori

Arbitro: Tamburrini di Viterbo

Marcatori: 9’pt Federici, 43’pt Udoh, 25’st L.Gatti

Note: espulsi al 15’ pt il tecnico Gregori, al 15’ st Magnerini e Lomanto; ammoniti Pezza, Mevoli, Petrocchi, Palmieri, Bizzarri, Filippi. Angoli 2-4.