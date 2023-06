Casperia supera 2-1 Fiamignano Valle del Salto, match ricco di emozioni. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria il Casperia ospita al “Rinalduzzi” di Montopoli il Fiamignano Valle del Salto in un incontro che potrebbe apparire come un classico di fine stagione e che invece si rivela sul campo vivace e combattuto: non a caso, al termine dei novanta minuti di gioco, sono ben nove gli ammoniti e le emozioni si registrano fino alle battute finali. Vince Casperia 2-1.

Il primo tempo

Il primo tentativo a rete lo porta Andrea Ranieri dopo tre minuti di gioco con una deviazione di testa bloccata con sicurezza da Gentili (oggi decisivo in diverse occasioni) imitato al 5’ dalla parte opposta da Cattivera bravo a precedere in uscita Flamini lanciato in area da Mevoli. Al 6’ nuova occasione per la squadra ospite con un calcio di punizione di Maceroni respinto da Luca Pezza ed all’8’ azione da applausi del Casperia condotta da Ubah, Magnerini e tiro finale di Mevoli che lambisce il palo. Al 10’ i padroni da casa passano in vantaggio grazie ad un capolavoro di Ricci che da centrocampo pennella un pallone d’oro per Ubah che, altrettanto bravo, beffa Cattivera con un pallonetto. Il Fiamignano reagisce con Andrea Ranieri che al 21’ sfiora la traversa con una deviazione di testa su un pallone proveniente da calcio d’angolo ma un minuto dopo replica il Casperia con un’azione corale tra Ubah, Mevoli e Ricci che conclude alto. Al 26’ applausi per Gentili che da distanza ravvicinata devia in angolo un tiro di Matteo Ranieri ma nulla può al 31’ quando Andrea De Sanctis scatta sulla fascia destra e lascia partire un gran diagonale che porta al pareggio. Al 35’ ancora Gentili precede in uscita Dirdala e si ripete al 37’ su Andrea Ranieri. Al 41’ ed al 44’ terminano oltre la traversa due conclusioni di Andrea De Sanctis.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un potente tiro di Ricci respinto con i piedi da Cattivera ed un successivo tentativo di Ubah che termina di poco a lato. Al 6’ tiro in corsa di Diego De Sanctis fuori dallo specchio della porta ed al 7’ torna in vantaggio il Casperia con Mevoli che ribatte in rete un pallone servito da Ubah.

Al 12’ è Napoleoni ad impegnare Gentili ed al 13’ ci prova Luca Pezza da fuori area ma il pallone supera la traversa. Il Fiamignano vuole il pareggio e insiste con le azioni offensive ma non si concludono nel modo migliore i tentativi da Marco Anselmi al 17’ e di Caldarelli al 24’. Ancora Gentili ribatte al 35’ un potente tiro di Antonio Anselmi ed al 40’ è Luca Pezza a provarci dalla distanza ma la conclusione è fuori. Le occasioni migliori per il Fiamignano arrivano al 44’ quando la formazione guidata da mister Senneca colpisce due traverse consecutive: la prima su tiro di Caldarelli e la seconda sulla ribattuta di Andrea Ranieri.

I commenti

Mariano Facchini, capitano Casperia

«Una gara combattuta contro un’ottima squadra e siamo felici per aver ottenuto una bella vittoria che ci sprona a dare tutto anche nella prossima partita. Il caldo e la stanchezza cominciano a farsi sentire ma combatteremo sempre con la tenacia e la voglia di fare bene».

Giancarlo Senneca, tecnico Fiamignano Valle del Salto

«Una partita giocata con impegno da ambedue le squadre ed anche oggi abbiamo provato a dare il massimo, indipendentemente dal risultato. Pensiamo ora all’ultima gara del campionato ed a porre le basi per il futuro».

Il tabellino

Casperia: Gentili, De Angelis, L.Pezza, Flamini, Guidi (7’st M.Pezza), Facchini, Magnerini, Mevoli (35’st Leti), Ricci, Forcellini, Ubah. A disp. Uduh, Zuccari. All. Andrea Capulli

Fiamignano Valle del Salto: Cattivera, Creazzo, Maceroni, D.De Sanctis, Gallina, Islami (14’st M.Anselmi), A.De Sanctis (25’st Ndoja), De Troia (12’st A.Anselmi), A.Ranieri, M.Ranieri (7’st Napoleone), Dirdala (5’st Caldarelli). A disp. Salustri, Ferraresi, Costantini, Rughetti. All. Giancarlo Senneca

Arbitro: Maiorino di Roma2

Marcatori: 10’pt Ubah, 31’pt. A.De Sanctis, 7’st Mevoli

Note: ammoniti Forcellini, Mevoli, Facchini, M.Ranieri, Islam, D.De Sanctis, Gallina, Napoleone, A.Anselmi; angoli 3-7.