Casperia vince il recupero sulla Castelnuovese (3-1) e prende quota. Tabellino e commenti

RIETI – Va in scena al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria ed il Casperia ne approfitta per conquistare tre punti preziosissimi contro la Castelnuovese Calcio. La formazione guidata da Andrea Capulli s’impone infatti per 3-1 e conferma di poter competere per collocarsi in una buona posizione nelle zone alte della classifica.

Il primo tempo

In partenza è la Castelnuovese a rendersi pericolosa: al 4’ Callegari colpisce la traversa con un insidioso calcio di punizione ed all’8’ è Donato a vedersi deviare in angolo un tiro dal vertice sinistro dell’area. Un minuto dopo il Casperia sale in cattedra ed è bravo il portiere ospite Violante a precedere in uscita Ubah lanciato a rete. Al 10’ Lugini s’incarica di calciare una punizione centrale ribattuta dalla barriera, riprende Mevoli ma il tiro è a lato. Al 15’ i padroni di casa passano in vantaggio con un gol da applausi di Ubah (oggi doppietta per lui!) con una spettacolare rovesciata sotto porta ed un minuto dopo lo stesso giocatore si vede ribattere una nuova conclusione da Violante. Ancora il portiere ospite al 19’ sventa una combinazione Lugini-Ubah ed al 24’ è Mevoli a vedersi ribattere in angolo ancora da Violante un calcio di punizione. Al 26’ Vollera serve sotto rete Ambrosoni che di testa devia di poco oltre la traversa ed al 28’ termina a lato una conclusione di Podda. Al 30’ ci riprova la Castelnuovese con Callegari ma non centra lo specchio della porta ed al 34’ azione pericolosa degli ospiti ancora con Vollera che colpisce l’esterno della rete. Al 40’ tiro insidioso di Negri dalla distanza che termina a fil di palo ed al 41’ Gentili blocca un tiro dalla distanza di Traversari. Finale di tempo con un gran tiro a tagliare di Uduh che sfiora la base del palo.

La ripresa

La ripresa inizia con il Casperia in attacco ed al 2’ per un fallo di mano di Zannetti viene concessa una punizione dal limite che Mevoli si vede ribattere per due volte dalla barriera ma al 5’ arriva il raddoppio di Uduh servito alla perfezione sotto rete da Ubah. Al 10’ ancora Uduh riceve un passaggio d’oro di Lugini ma la girata viene respinta e dalla parte opposta al 13’ Gentili blocca con sicurezza una conclusione di Vollera. Al 15’ viene annullato un gol a Uduh per un dubbio fuorigioco ma un minuto dopo l’attaccante del Casperia approfitta di un errato disimpegno delle retrovie avversarie e batte Violante per il 3-0. Al 20’ il bottino potrebbe ancora aumentare ma Vollera compie il miracolo deviando ancora una conclusione di Ubah ed al 25’ c’è il gol della bandiera della Castelnuovese che accorcia le distanze con Vollera. Per gli ospiti altra occasione al 36’ quando Fontroiber in mischia si vede respingere un tiro sulla linea di porta ma la gara non ha più storia e nel finale Armagno si vede deviare in angolo una pericolosa conclusione. Ultimo tiro di Podda al 45’ che termina oltre la traversa

I commenti

Massimo Petrocchi, direttore sportivo Casperia: «Una vittoria fondamentale per muovere la classifica e stare più tranquilli. Sono soddisfatto della prestazione di oggi e dell’impegno mostrato da chi è sceso in campo. Avevamo diversi assenti ma chi ha giocato ha dato sicuramente un apporto prezioso per conquistare questi tre punti. Adesso ci prepariamo al prossimo impegno in casa e puntare a una posizione di classifica migliore».

Roberto Aresti , tecnico Castelnuovese calcio: «Il Casperia è apparso più determinato e ha meritato la vittoria. Da parte nostra ci sono stati troppi errori e ne abbiamo pagato le conseguenze».

Il tabellino

Casperia: Gentili, De Angelis, Ubah, Negri, Lugini, Facchini, Magnerini, Mevoli (43’ st Forcellini), Flamini, Ricci, Uduh (21’st Armagno). A disp. Antonelli, Pezza, Sellitri, Colletti. All. Andrea Capulli

Castelnuovese Calcio: Violante, Traversari, Mondati (24’st Antonini), Callegari (26’st Caram), Bezzi, Zannetti (14’st Tamburrini), Ambrosoni (20’st Fasoli), Podda, Donato, Vollera, Fontroiner. A disp. Ciofani, Pane, Feliziani. All. Roberto Aresti

Arbitro: Mastropietro di Civitavecchia

Marcatori: 15’ pt e 5’st Ubah, 15’st Uduh, 25’st Vollera

Note: ammoniti Negri, Mevoli, Facchini, Armagno, Podda, Mondati, Zannetti, Traversari; angoli 9-4