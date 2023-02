Battuta d'arresto del Casperia: passa l'Accademia Sporting Roma 1-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nella tredicesima giornata del campionato di Prima categoria battuta d’arresto per il Casperia che al campo “Anselmo Belloni” di Montasola viene sconfitto per 2-1 dall’Accademia Sporting Roma.

Il primo tempo

Il primo spunto offensivo della gara lo porta il Casperia al 5’ con un passaggio d’oro di Pezza per Uduh ma la conclusione dell’attaccante finisce di un soffio sopra la traversa. La risposta della formazione ospite c’è dopo due minuti quando Cipriani ruba palla al limite dell’area e lascia partite un tiro insidioso respinto dai difensori avversari ed all’8’ altra insidia dell’Accademia con un tentativo a rete di Palla. Al 15’ è bravo Bonifazi con un doppio dribbling che sorprende la retroguardia della squadra romana ma il portiere Di Tommaso si fa trovare pronto a bloccare il tiro del giovane giocatore sabino. Al 22’ termina a lato una punizione dal limite di Facioni ed al 28’ un doppio tentativo di Mevoli si conclude a lato della porta. Applausi al 30’ per uno spunto in velocità di Uduh a tutto campo ma la conclusione è preda di Di Tommaso ed al 31’ è Cipriani a servire Dedonno che tira alto. Occasione per il Casperia al 35’ con Pezza che effettua dalla destra un assist perfetto per Guidi ma il portiere ospite riesce miracolosamente a deviare il pallone in angolo ed un minuto dopo è ancora Pezza a sfiorare la traversa con un gran tiro dalla distanza. Preme il Casperia che al 38’ ci riprova con una bella giocata di Armagno deviata ancora in calcio d’angolo ed al 40’ replica ospite di Bertarelli preceduto in uscita da Gentili.

La ripresa

La ripresa è ancora equilibrata con azioni alterne ed al 2’ finisce a lato un tiro di Palla mentre al 4’ pregevole azione corale del Casperia tra Mevoli e Armagno: respinge con i piedi il portiere avversario e termina di poco oltre la traversa la ribattuta di Guidi. Occasione sprecata al 7’ ancora per i padroni di casa con Mevoli che serve alla perfezione Uduh ma incredibilmente, da solo, tira fuori dallo specchio della porta. Al 9’ ancora un assolo di Armagno respinto da un difensore ed a metà ripresa la gara ha la svolta decisiva a sfavore del Casperia. Nel giro di tre minuti infatti l’Accademia realizza due gol: al 19’ con Bertarelli su assist dalla destra di D.Magliocchetti ed al 23’ con Poliziani servito molto bene da Faccia. Il doppio svantaggio innervosisce i giocatori locali che premono ma non realizzano mentre gli avversari mirano a contenere il gioco difendendo il prezioso punteggio. Al 39’ il Casperia accorcia le distanze con un bel gol di Ubah e nei minuti finali recriminazioni e rimostranze per un gol annullato allo stesso Ubah per un discutibile fallo sul portiere avversario.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Una gara equilibrata che non abbiamo interpretato bene nella seconda parte: ci siamo allungati troppo e ne abbiamo pagato le conseguenze con una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca».

Michele Ciculi, tecnico Accademia Sporting Roma: «Abbiamo giocato alla pari contro un’ottima squadra ed il risultato è scaturito da due episodi a noi favorevoli. Una vittoria importantissima che ci permette di muovere la classifica dopo un periodo difficile».

Il tabellino

Casperia: Gentili, Negri (40’st Lugini), Pezza, Bonifazi, Guidi, Facchini, Magnerini (7’st Leti), Mevoli (24’st Ubah), Armagno (38’st Bartoli), Ricci, Uduh. A disp. Giannini, De Angelis, Flamini. All. Andrea Capulli

Accademia Sporting Roma: Di Tommaso, D. Magliocchetti, Galassi, Facioni (24’st Cultrera), M.Magliocchetti ( 38’st Defidio), L.Dedonno, Palla (40’st Valentini), Cipriani, Poliziani (30’st Greghi), Bertarelli, Faccia. A disp. M.Dedonno, Parisi, Papetti. All. Michele Ciculi

Arbitro: Ressa di Roma1

Marcatori: 19’ st Bertarelli, 23’ st Poliziani, 39’ st Ubah

Note: ammoniti Negri, Ricci, Cipriani, Facioni, Faccia; angoli 8-1.