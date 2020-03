RIETI - Torna alla vittoria l’Atletico Sabina nel girone C del campionato di Prima categoria, battendo di misura (1 a 0) il Valle del Peschiera al termine di match vibrante e ricco di emozioni col risultato in bilico fino alla fine. Per l’Atletico tre punti d’oro in chiave salvezza mentre per Valle del Peschiera, appuntamento ancora rimandato con una vittoria in trasferta da quando è iniziato il 2020.



Primo tempo

Inizio gara pirotecnico con gli ospiti vicino al gol alla prima azione di gioco quando un cross dalla destra, dopo 30 secondi, con la palla che attraversa lo specchio della porta difesa da Colapietro, non trova la deviazione di nessuno degli attaccanti . Sulla ripartenza dei padroni di casa azione fotocopia con Mencarelli che sempre dalla destra, traversa al centro e trova Ojeda, solo sul secondo palo, che insacca a porta praticamente vuota e fa subito 1 a 0 dopo un minuto di gioco. La partita si accende subito e al 5’ Armagno impegna il portiere ospite Natali con un destro da fuori area. Al 13’ valle del Peschiera pericoloso dopo un bel fraseggio in area con D’Aquilio che di destro manda a lato di un soffio. Al 21’ una conclusione di Fasciolo per gli ospiti finisce sul palo esterno della porta difesa da Colapietro con la palla che si spegne sul fondo. Insistono gli ospiti e al 34’ è Rinaldi ad essere pericoloso anticipando la difesa dell’Atletico ma la sua conclusione va fuori. Al 36’ i padroni di casa tornano ad essere insidiosi con Armagno su punizione che costringe Natali (nella foto) ad una difficile deviazione in angolo. Al 40’ ultima vera occasione da gol per gli ospiti nel primo tempo con Oddi che innesca Rinaldi in area sulla sinistra che calcia ma trova uno strepitoso Colapietro che in uscita salva la propria porta.



Secondo tempo

Dopo 5 minuti dall’inizio della ripresa Luca Colapietro di destro manda la palla alta sulla traversa di Natali. Al 66’ altra punizione da buona posizione per l’Atletico calciata da Colapietro trova una grande risposta dell’estremo difensore ospite che manda in angolo. Al 70’ su una punizione dalla destra per Valle del Peschiera la palla finisce in rete dopo un tocco che l’arbitro però giudica irregolare con gli attaccanti ospiti considerati al di là della linea dei difensori dell’Atletico e dunque in fuori gioco. Nei minuti finali, gioco spezzettato e gli ospiti che cercano il forcing nel disperato tentativo di arrivare al pareggio, mentre i padroni di casa agiscono di rimessa senza però che succeda più nulla di particolarmente rilevante fino al triplice fischio dell’arbitro che sanciscono la prima vittoria del nuovo anno per l’Atletico Sabina.



I COMMENTI

Gabriele Moiani, capitano dell’Atelitico Sabina: «Vittoria importantissima e meritata che fa morale. Volevamo tornare a fare risultato dopo un momento difficile e ci siamo riusciti lottando su ogni pallone. Felice per la prestazione dei miei compagni e soprattutto per il primo gol in campionato di Ojeda».



Felice Giacomelli allenatore Asd Valle del Peschiera: «Non è stata la nostra migliore partita. Abbiamo pagato cara una nostra disattenzione ad inizio gara dove, dovevamo passare in vantaggio noi e invece abbiamo preso un gol dopo un minuto. Questi errori in un campionato del genere vanno evitati altrimenti si rischia di essere puniti come è successo oggi. Siamo una squadra giovane e abbiamo ampi margini di miglioramento ma dobbiamo lavorare molto».

IL TABELLINO

Atletico Sabina: Colapietro F., Pastorelli, Coppari, Moiani, Cossu, Pitotti, Mencarelli, Ojeda, Vita (84’ Scorza), Colapietro L., Armagno. A disp. De Santis E., De Santis A., Volpi, De Paola, Tranzi. All. Serilli

Asd Valle del Peschiera: Natali, Carloni, Pandolfi, D’Aquilio, Mancini, Oddi (76’ Nocelli), Colantoni (69’ Biafora), Fasciolo, Rinaldi (55’ Vieriu), Severoni (62’ Felicioni). A disp. Iacuitto, Degano, Demir, De Fulgentiis. All. Giacomelli

Arbitro: Antonuccio di Roma1

Reti: 1’ Ojeda (AS)

Note: angoli 3-3

Ultimo aggiornamento: 15:14

