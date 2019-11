RIETI - Tutto da rifare tra Atletico Sabina e Poggio Mirteto, derby di prima categoria tra squadre dei quartieri alti della classifica che dovrà essere rigiocato, causa le avverse condizioni atmosferiche che hanno ridotto il campo da gioco in un acquitrino.



Una partita durata appena mezz’ora (0 a 0 nel momento della sospensione) e che, viste le condizioni del terreno di gioco, non sarebbe dovuta proprio iniziare. L’arbitro, Simone Spagnoli di Tivoli, aspetta 40 minuti prima di decidere dopo il primo sopralluogo coi due capitani, Moiani e Avenali, che si proverà a giocare.

LA CRONACA

Campo pesante ed equilibrio precario per i giocatori in campo con le linee che delimitano il rettangolo di gioco che pian piano scompaiono. Giusto il tempo di registrare 4 angoli per i padroni di casa (tre in sequenza) e un paio per gli ospiti sul secondo dei quali c’è l’unica emozione con un doppio salvataggio sulla linea di porta da parte dei padroni di casa su Gattarelli che prima di testa e poi di piede prova a ribadire in gol. Sul punteggio di 0 a 0, alla mezz’ora, un vero nubifragio si è abbattuto sull’impianto di Borgonuovo di Tarano e in pochi istanti l’acqua ha completamente ricoperto il terreno di gioco. Sopralluogo di prassi e inevitabile triplice fischio da parte dell’arbitro che manda tutti a fare una doccia calda vista l’impossibilità di poter continuare a giocare.

IL TABELLINO

Asd Atletico Sabina 2011: Colapietro F., Williams, De Santis A., Moiani, Volpi, Cossu, Vita, Pitotti, Armagno, Colpaietro L., Zongo. A disp. De Santis E., Coppari, Vallone, Barnabei, Movila, Bartolucci, Scorza, Casali, Angeletti. All. Capulli

Asd Poggio Mirteto: Murante, Diamanti, Guidi, Fiori, Gattarelli, Quondamstefano, Odiki, Avenali, Mevoli, Iacobelli, Luciani. A disp. Gentili, Spurio, Bonifazi, Antonelli, Galletti, Bertoldi, Nobili, Marcelli, Lugini, All. Domenici.

Arbitro: Simone Spagnoli di Tivoli

Note: gara sospesa al 30’ per impraticabilità del campo

