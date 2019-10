RIETI - Nel secondo turno di andata del campionato di Prima categoria va in scena al campo Giacomo Ponziani il derby sabino tra Castelnuovo di Farfa e Atletico Sabina ed è la formazione ospite guidata da Andrea Capulli a conquistare l'intera posta imponendosi per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno nel secondo tempo da Benjanim.



Il primo tentativo a rete porta la firma di Armagno al 4' su appoggio di Moiani ma si fa trovare pronto Ragaglini che blocca con sicurezza il pallone. La replica dei padroni di casa è merito di Troiani con un bel tiro al 7' che finisce poco alto ed al 9' con una girata di Migliorelli sulla quale Colapietro si produce in una provvidenziale deviazione in angolo. Al 31' Ribaldi serve alla perfezione Migliorelli che sfiora la traversa con una deviazione e dopo quattro minuti è lo stesso Migliorelli a servire Brizi la cui deviazione di testa impegna Colapietro.

Al 2' della ripresa il Castelnuovo ha la grande occasione per passare in vantaggio proprio con Migliorelli che da distanza ravvicinata calcia a lato. In difesa è bravo Toma sia in fase di interdizione che di rilancio ma al 10' l'espulsione di Ricci per doppia ammonizione scombussola gli schemi di gioco dei padroni di casa che dopo due minuti ne subiscono le conseguenze: a centro area Benjamin raccoglie un assist di Williams e batte a rete di prepotenza portando l'Atletico in vantaggio. La gara si accende e si verifica qualche situazione di nervosismo ma al 31' praticamente si conclude con il raddoppio di Benjamin in azione di contropiede su assist di Mencarelli. Al 36' finisce sul palo una conclusione di Ottaviano.

I COMMENTI

Giuliano Caprioli, direttore sportivo Castelnuovo di Farfa

«Dispiace per la sconfitta ma non cerchiamo attenuanti, anche se poteva starci un rigore per noi ed un fuorigioco sul secondo gol degli avversari. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare, senza cercare inutili appigli o giustificazioni».

Andrea Capulli, tecnico Atletico Sabina

«Nel primo tempo il Castelnuovo ha giocato meglio ed abbiamo sofferto un po'; nella ripresa dopo opportuni chiarimenti nello spogliatoio abbiamo cambiato modulo e ristabilite le distanze. Sicuramente ha influito sul risultato l'inferiorità numerica degli avversari ma abbiamo dominato fino al termine. Abbiamo giocato oggi con ben sette under compresa la prima volta da titolare di Coppari. Un grande plauso a Benjamin per la splendida doppietta».

IL TABELLINO

Castelnuovo di Farfa: Ragaglini, Ribaldi (25' st Ottaviano), Brizi, Splendori, Toma, F.De Angelis, Ferraioli (12' st Schiavetti), R.De Angelis, Migliorelli (37' st L.Pezzotti), Ricci, Troiani. A disp. Antonelli, Cantori, A.Pezzotti, Di Francesco, Bartoletti, M.DeAngelis. All. Sandro De Angelis

Atletico Sabina: F.Colapietro, Armagno (40' st Casali), A.De Santis (1' st Volpi), Moiani, Coppari, Cossu, Mencarelli, Pitotti (42' st Bernabei), Williams, L.Colapietro (31' st Movila), Benjamin (35' st Vallone). A disp. E.De Angelis, Vita, Bartolucci, Serilli. All. Andrea Capulli

Arbitro: Serafini di Rieti

Reti: 12' st e 31' st Benjamin

Note: espulso 10' st Ricci; ammoniti Ricci, F.De Angelis, A.De Santis, Pitotti, Moiani; angoli: 8-1

