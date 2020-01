© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di Prima categoria c’è il ritiro ufficiale dell’Atletico Canneto: il giudice sportivo quindi ha inflitto una multa di 3000 euro, ovvero l’ammenda prevista per il ritiro del campionato, e ha deciso che tutte le gare da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 a favore della società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. Le società quindi osserveranno un turno di riposo.La scorsa settimana infatti l’Atletico Canneto avrebbe dovuto giocare sul campo del Poggio Mirteto ma non si era presentata senza far pervenire alcuna giustificazione in merito e proprio per questo è arrivata lo 0-3 in favore del Poggio Mirteto, la penalizzazione di un punto di classifica e una ulteriore multa di 300 euro (prima rinuncia) per l’Atletico Canneto. La Prima categoria si conferma un campionato complicato per le società reatine, lo scorso anno infatti ci furono i ritiri di Montasola e Cantalupo.