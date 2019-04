IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

IL TABELLINO

Amatrice:

Ginestra

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – L'Amatrice continua la sua corsa in casa contro il Ginestra in una partita decisamente combattuta e che ha riservato poche occasioni da gol. La squadra di Bucci vince 2-0 grazie a due rigori di Colangeli e resta in scia alle battistrada Futbol Montesacro e Bf Sport.Una prima frazione decisamente nervosa e con gioco assente per vari episodi fallosi tra le due squadre. L'Amatrice parte forte con Onesti che al 3’ scheggia la traversa e al 15’ con Cenfi ci riprova ancora. Al 22’ si accende una rissa che condizionerà fino alla fine del primo tempo il già alto tasso agonistico tra le formazioni. Al 26’ Masci cade in area e gli amatriciani chiedono rigore: l'arbitro fa proseguire e su altra azione al 34’ ammonisce sempre lo stesso Masci per simulazione. Ma al 37’ è Ciocli a venire ostacolato da Ifilti e il direttore di gara comanda il penalty trasformato dal solito Colangeli. C'è tempo per la prima vera sortita del Ginestra che sotto porta spreca allo scadere con un colpo di testa di Giontella.Secondo tempo meno grintoso e più giocato. A comandare le operazioni è l'Amatrice che al 7’ ci prova con Ciogli e poi al 15’ Colangeli conclude male davanti al portiere. È il preludio alla seconda rete dell'Amatrice che arriva ancora su rigore, che ancora Colangeli trasforma. L'Amatrice torna a farsi pericolosa per un paio di occasioni, mentre il Ginestra nel secondo tempo non riesce a cogliere una vera e propria occasione da gol. Dopo l'esplusione di Onesti, i rossoblu terminano gli ultimi quindici minuti della partita in dieci.: «Nel primo tempo una partita nervosa e dove non siamo riusciti a mettere in pratica il nostro gioco, merito del Ginestra, molto bene messo in campo da Leoni. Poi siamo riusciti nel secondo tempo ad essere più incisivi».: «Sapevamo che ad Amatrice avremmo trovato questo ambiente e questa aggressività. Purtroppo non siamo stati quelli delle giornate passate ed ogni tanto forse fa bene tornare a mettere i piedi per terra».Pantarotto, D’Aquilio, Cenfi, Cesaretti, Vitale, D’Amelia, Masci, Onesti, Colangeli, Ciogli (48’ st Pietrangeli T.), Gianfelice (44’ st Pietrangeli S.). A disp. Sacco, Pica, Dolce, Bulzoni, Ciccalotti. All. Bucci.: Ifilti, Patras (34’ st Ferri), Salvati, Monte (12’ st Marcangeli) , Giontella, Guidi, Marcelli (12’ st Boni), Conti, D'Annibale (18’ st Aureli), Fiordiponti, Adenihi (18’ st Falchetti). A disp. Troiani, Bossi, Rossi. All. Giancarlo Leoni.: Ventrone di Roma: 37’ pt Colangeli su rigore (A), 17’ st Colangeli su rigore.: espulsi: Onesti (A); ammoniti: Onesti, Pantarotto, Masci (A); Adenihi, Conti, Salvati; angoli: 3-3