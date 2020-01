RIETI - L’Alba Sant’Elia torna alla vittoria sul campo dell’Atletico Sabina nella quattordicesima di andata di Prima Categoria (girone C) al termine di un match spigoloso e frammentato specie nella ripresa. Gli uomini di Donati si impongono sul campo di Borgonuovo di Tarano per 2 a 1 in virtù di quanto costruito nel primo tempo. Nella ripresa non riesce la rimonta alla squadra di Capulli malgrado il generoso forcing finale.



Partono forte gli ospiti che costruiscono la prima palla gol della partita dopo neanche un minuto grazie a Floridi che si libera sulla destra e si ritrova a tu per tu con Colapietro il quale riesce a chiudere lo specchio della porta e respinge in tuffo il tiro dell’attaccante dei reatini. Sono ancora gli ospiti pericolosi all’8’ con un pallone tagliato in mezzo l’area di Tempesta sul quale si avventa l’estremo difensore dell’Atletico Sabina anticipando di un soffio l’arrivo di Antonacci. Due minuti più tardi arriva il gol dell’Alba Sant’Elia con un destro da fuori area di Franceschini che stavolta non da scampo a Colapietro che riesce solo a sfiorare la palla che finisce in rete. Il tempo di tornare a centrocampo per riprendere il gioco e un lancio in area pesca De Santis il quale anticipa il portiere ospite in uscita che gli frana addosso: per l’arbitro Petrillo non ci sono dubbi è calcio di rigore. Va sul dischetto Tranzi (nella foto) che spiazza Napoleone a fa 1 a 1. La partita diventa veloce e piacevole con continui capovolgimenti di fronte. Al 21’ Moiani per i padroni di casa con un destro da fuori area impegna Napoleone che devia in angolo. Al 45’ l’Alba Sant’Elia torna in vantaggio col centravanti Antonacci che da centro area su un cross di Samperna dalla sinistra anticipa tutti di testa e trova l’angolo alla destra dell’incolpevole Colapietro.Nel secondo tempo sale il nervosismo in campo e a risentirne è il gioco con poche occasioni per entrambe le squadre. Partita spezzettata con l’arbitro, il debuttante Stefano Petrillo, costretto a intervenire più volte per calmare gli animi. Al 63’ ci prova Angeletti per l’Atletico Sabina con un tiro da fuori area che si spegne tra le braccia di Napoleoni. Al 75’ un banale fallo di mano di Cardini, già ammonito per proteste il primo tempo, sotto gli occhi del direttore di gara, costa al numero 7 del Sant’Elia il secondo giallo e quindi l’inevitabile espulsione. L’Atletico Sabina in superiorità numerica prova a stringere i tempi con mister Capulli che sposta Williams nel ruolo di centravanti nella speranza di dare più peso al reparto offensivo. Ed è proprio Williams che nel lungo recupero concesso dall’arbitro (7 minuti) prova a pareggiare con un tiro dal limite dell’area ma il suo sinistro viene respinto in tuffo da Napoleone che salva porta e risultato.: «Rammarico per la sconfitta. Dispiace perdere così una partita il cui risultato di parità forse sarebbe stato più giusto. Speriamo di recuperare, in vista dei prossimi impegni, qualche giocatore fuori per infortunio e la condizione fisica di altri che, sempre per acciacchi vari, non sono ancora al cento per cento».: «Era importante tornare a vincere in campionato. Tre punti importanti, che ci teniamo ben stretti, conquistati su un campo non facile. Una vittoria che ci voleva dopo alcune occasioni sprecate nelle precedenti partite. Piano piano stiamo cercando di tornare a far punti per risalire in classifica verso posizioni migliori. I ragazzi si sono allenati bene in settimana e hanno fatto una buona gara oggi meritando i tre punti».a: Colapietro F., Williams, De Santis (73’ Cossu), Moiani, Volpi (56’ Coppari),Tranzi, Mencarelli, Pitotti, Scorza (46’ Angeletti), Colapietro L., Ojeda Perez. A disp. De Santis, Glandarelli. All. Capulli: Napoleone, Tempesta, Samperna, Franceschini, Alesse, Palluzzi, Cardini M., Caffarelli, Antonacci (75’ Rossi), Ortenzi (70’ Mostarda), Floridi (75’ Cantonetti). A disp. Chirciu, Cardini S. All. Donati: Stefano Petrillo di Rieti: 10’ Franceschini (ASE), 11’ Tranzi (AS) su rig., 45’ Antonacci (ASE): espulso al 75’ Cardini M. (ASE) per somma di ammonizioni; angoli: 6-5