Accademia infila il tris e conquista il derby sabino: Casperia ko 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Accademia Calcio fa suo il derby contro il Casperia nella ventiduesima giornata del girone B di Prima categoria. 3-1 il finale al Comunale di Forano con gli ospiti avanti dopo pochi minuti ma rimontati già nel primo tempo dai padroni di casa. Nella ripresa Casperia resta in dieci e non riesce più ad essere pericolosa. Accademia sale così a 29 punti, a meno uno da Casperia.

La cronaca

Casperia passa in vantaggio dopo neanche 3 minuti: calcio d’angolo di Armagno battuto sul secondo palo dove arriva puntuale Ubah che di testa mette in rete per l’1-0 ospite. Prova a rispondere Accademia al 10’ con Williams ma il suo tentativo da fuori è facile preda di Antonelli. Al 14’ altre grande chance per Casperia con il lancio lungo per Pezza il quale non riesce però a superare l’uscita di Baldoni. Al 16’ arriva il gol del pareggio: punizione dalla destra di Gatti sul secondo palo dove arriva l’incornata vincente di Gattarelli per l’1-1. Al 25’ Accademia ribalta la gara sempre su punizione: alla battuta va ancora Gatti, nella mischia arriva il colpo di testa di Toma che supera Antonelli e fa 2-1. Dopo cinque minuti Casperia ci prova ancora con Pezza che si porta il pallone sul sinistro e calcia da fuori area trovando la deviazione in angolo di Baldoni. Al 35’ sono pericolosi i padroni di casa: lancio di Gatti a superare la difesa, pallone buono per Williams che di sinistro al volo calcia alto. L’ultimo acuto del primo tempo è sempre di Accademia con la conclusione da centro area di Toma che non inquadra lo specchio della porta difesa da Antonelli.

La ripresa

Dopo neanche un giro d’orologio ci prova Mevoli con una complicata rovesciata dal limite dell’area che viene facilmente bloccata da Baldoni. Al 49’ bella ripartenza dei padroni di casa, palla in profondità per Toma che prova a scavalcare Antonelli ma l’estremo difensore asprese è bravo a chiudere lo specchio in uscita. Al 59’ fallo di Ricci ai danni di Williams che vale il secondo giallo in pochi minuti per il centrocampista ospite: Casperia resta in dieci. Accademia con più campo riesce a gestire meglio il palleggio. Al 70’ tiro dal limite di Luca che finisce sul fondo. Dopo neanche due minuti il numero 7 dei padroni di casa si rifà alla grande segnando il gol del 3-1: cross dalla sinistra di Williams per il favoloso mancino al volo di Florin che si infila all’angolino. Al 75’ azione in fotocopia che manda al tiro questa volta Toma il quale però calcia sul fondo. Nei minuti finali Casperia prova a ridurre lo svantaggio, prima con Armagno e poi con Mevoli ma entrambe le conclusioni sono lette bene da Baldoni.

Le dichiarazioni post gara

Simone Scaricamazza, allenatore AccademiaCalcio Sabina: “I derby vanno giocati e vinti in questo modo. Avevamo bisogno di punti dopo un periodo non semplice, la reazione oggi è arrivata e sono molto soddisfatto. I ragazzi se lo meritano per come hanno lavorato in settimana e per la serietà che mettono in allenamento. Come spesso ci capita ci complichiamo le cose e abbiamo subito gol subito, fortunatamente abbiamo reagito bene e ribaltato la gara in poco tempo. Adesso mancano sette giornate, dobbiamo concludere il campionato con questa mentalità per provare a raccogliere più punti possibili”.

Massimo Petrocchi, Ds Casperia: “Un vero peccato perché eravamo partiti bene trovando subito il vantaggio. Purtroppo da due palle inattive la partita ha girato in maniera negativa. Avremmo avuto anche la possibilità di provare a recuperare ma l’inferiorità numerica nella ripresa ha pesato in maniera decisiva. Per onestà intellettuale va riconosciuto oggi, non è stata certo la miglior Casperia della stagione. Andiamo avanti cercando di recuperare qualche elemento visto che oggi eravamo con delle assenze e i primi caldi non hanno aiutato facendoci giocare sotto ritmo”

Tabellino

AccademiaCalcio Sabina: Baldoni, Pitotti, Papi, Gatti, Ceccarelli, Gattarelli, Luca (90’ Bernocchi), Gerini, Williams (85’ Antonini), Toma (73’ Marcheggiani), Stanga (80’ Piras). A disp. Farroni, Ratini, Benedetti, Liturri, Prudenti. All. Scaricamazza

Casperia: Antonelli, De Angelis, Pezza L., Flamini, Guidi (67’ Pezza M.), Facchini, Magnerini, Mevoli, Armagno, Ricci, Ubah. A disp. Gentili, Forcellini, Sellitri, Colletti, Uduh. All. Capulli

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Reti: 3’ Ubah (C), 16’ Gattarelli, 25’ Toma, 72’ Luca (A)

Note: espulso al 59’ Ricci (C) per doppia ammonizione

Ammoniti: Gatti, Gattarelli (A), Magnerini, Mevoli (C)

angoli 1-4, spettatori 150 circa