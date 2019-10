RISULTATI E MARCATORI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, perde la vetta della classifica l’Alba S.Elia che cade in casa della matricola Castelnuovo di Farfa, mentre ora la “regina” del girone è la formazione mirtense del Poggio Mirteto che, grazie alla vittoria sul Borgo Quinzio, si piazza ora al primo posto. Sconfitta per la Spes Poggio Fidoni in casa dell’Eretum, mentre va a Ginestra il derby della bassa Sabina contro l’Atletico Canneto. Sconfitta casalinga, invece, per Valle del Peschiera, mentre termina 3-3 la pirotecnica sfida tra la romana Mideporte Colle Salario e l’Atletico Sabina, che ora vede da vicino il podio. Ancora una sconfitta per il fanalino di coda Tor di Quinto, battuto dal III Municipio, mentre l’Alma Parioli vince tra le mura amiche contro il Castrum Monterotondo.III Municipio-Tor di Quinto 3-0: Donato, Raffaele, ProcacciantiAlma Parioli-Castrum Monterotondo 3-0: 2 Soccorsi, MerliCastelnuovo di Farfa-Alba S.Elia 2-0: Ricci, R. De AngelisEretum-Spes Poggio Fidoni 2-0: Mercante, TaddeiGinestra-Atletico Canneto 2-0: Autogol, FiordipontiMideporte Colle Salario-Atletico Sabina 3-3: Palladino, Ruggini, Michettoni (MCS), Colapietro, Vita, Armagno (AS)Poggio Mirteto-Borgo Quinzio 2-0: Mevoli, OdikiValle del Peschiera-Virtus Roma 0-2Poggio Mirteto 10Alba S.Elia, Virtus Roma 9Atletico Sabina 8Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Alma Parioli, Ginestra 7Borgo Quinzio, III Municipio 5Castelnuovo di Farfa 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto, Eretum 3Mideporte Colle Salario 2Tor di Quinto 0