PROGRAMMA GARE, II GIORNATA

Domenica 13, ore 10.30

Ore 11

Ore 12.30

Ore 15.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la seconda giornata del campionato di Prima categoria. C’è voglia di riscatto per le reatine sconfitte nella prima giornata, mentre cresce il desiderio di conquistare altri punti per le altre squadre della nostra provincia. Analizziamo i confronti di questo secondo turno di campionato.La Spes, dopo la convincente vittoria dello scorso weekend, affronterà in trasferta il III Municipio, mentre Poggio Mirteto ed Alba Sant’Elia (anche loro come il club di Poggio Fidoni in vetta alla classifica con 3 punti) cercheranno la seconda vittoria di fila rispettivamente contro le capitoline Castrum Monterotondo e Tor di Quinto. Desiderose di riscatto, invece, Atletico Canneto e Ginestra: due situazioni differenti (i biancoblu sconfitti in casa 1-6 dal Poggio Mirteto mentre i gialloverdi battuti di misura 3-2 dall’Alba), ma con la stessa determinazione di conquistare la prima vittoria stagionale. Le avversarie delle due reatine saranno, rispettivamente in trasferta ed in casa, le due matricole Valle del Peschiera ed Alma Parioli. Derby interessante, invece, quello tra Castelnuovo di Farfa ed Atletico Sabina, entrambe alla ricerca dei primi tre punti dopo averne conquistato uno a testa nel primo turno del torneo. Trasferta insidiosa, invece, per Borgo Quinzio, che sarà impegnato sul campo della monterotondina Eretum. Infine, a Roma, sicuramente emozionante sarà il derby che vedrà il Mideporte Colle Salario (ancora a 0 punti) affrontare la Virtus Roma, quest’ultima alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il 5-1 ai danni dell’Eretum.III Municipio-Spes Poggio Fidoni (arbitro Di Benedetto di Roma 1)Castelnuovo di Farfa-Atletico Sabina (arbitro Serafini di Rieti)Ginestra-Alma Parioli (arbitro Fazzitta di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Virtus Roma (arbitro Celli di Roma 1)Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo (arbitro Di Virgilio di Ciampino)Tor di Quinto-Alba Sant’Elia (arbitro Cornel Pal di Roma 1)Eretum-Borgo Quinzio (arbitro Burattini di Roma 1)Valle del Peschiera-Atletico Canneto (arbitro Di Domenicantonio di Tivoli)Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Virtus Roma, Alma Parioli, Alba S.Elia, Castrum Monterotondo 3Castelnuovo di Farfa, III Municipio, Atletico Sabina, Borgo Quinzio 1Ginestra, Mideporte Colle Salario, Valle del Peschiera, Eretum, Tor di Quinto, Atletico Canneto 0