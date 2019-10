PROGRAMMA GARE, I GIORNATA

RIETI - Cresce l’attesa per l’imminente inizio del campionato di Prima categoria 2019-20. Le 9 reatine che partecipano alla competizione hanno da tempo cominciato la preparazione precampionato, condita da numerosi test ed amichevoli. Alcune squadre della nostra provincia hanno già messo i 90’ nelle gambe grazie alle gare ufficiali di coppa Lazio. Esperienza di coppa gratificante per Atletico Canneto e Ginestra, che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale, mentre hanno abbandonato anzitempo il torneo Poggio Mirteto e Castelnuovo di Farfa. La prima giornata di campionato sarà importante per le 4 reatine, da una parte per consolidare i risultati ottenuti in coppa e dall’altra per ritrovare il sorriso dopo l’eliminazione.Analizziamo la prima giornata della competizione. Primo turno già ricco di match sulla carta equilibrati e combattuti: si parte dai derby reatini, con Poggio Mirteto che proverà a riscattarsi nel match in casa dell’Atletico Canneto, mentre l’Alba Sant’Elia, abbandonato il campo del “Macelletto” per le gare ufficiali, comincerà la nuova stagione affrontando tra le nuove mura amiche del “Gudini” di Rieti, i gialloverdi di Ginestra. La vincitrice della Seconda categoria dello scorso anno, il Castelnuovo di Farfa, comincerà l’avventura nella categoria sul campo del Borgo Quinzio, classificatasi lo scorso anno seconda proprio in Seconda categoria. L’altra neopromossa, l’Atletico Sabina, giocherà sul proprio campo contro la tiberina III Municipio. La neonata matricola Valle del Peschiera asarà ospitata sul campo dell’Alma Parioli, mentre la retrocessa Spes Poggio Fidoni, invece, ripartirà dal match contro la romana Tor di Quinto; infine, proprio nella città capitolina, si giocheranno due derby: Mideporte Colle Salario sarà ospitato dal Castrum Monterotondo mentre l’altra squadra di Monterotondo, l’Eretum, farà visita alla Virtus Roma.Alba Sant’Elia-Ginestra (a Rieti, Gudini, arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Atletico Canneto-Poggio Mirteto (arbitro Fiore di Roma 1)Atletico Sabina-III Municipio (a Borgo Nuovo di Tarano, arbitro Amato di Tivoli)Virtus Roma-Eretum (arbitro Di Matteo di Roma 2)Alma Parioli-Valle del Peschiera (ore 15, arbitro Di Virgilio di Ciampino)Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa (a Passo Corese, arbitro Anniballi di Tivoli)Castrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario (arbitro Corona di Roma 1)Spes Poggio Fidoni-Tor di Quinto (arbitro Baciu di Tivoli)