RIETI - Nel girone 3 della Coppa Lazio di Prima categoria va in scena il derby tra le due formazioni reatine del Castelnuovo di Farfa e dell'Atletico Canneto (in questa prima giornata riposa la squadra romana dell'Orange Football Jus inserita nello stesso girone).



Al termine dei 90 minuti di gioco il risultato è di parità (1-1) e di conseguenza sarà il Castelnuovo di Farfa a dover disputare mercoledì prossimo il successivo incontro a Roma sul campo dell'Orange.

Al campo "Giacomo Ponziani" parte bene l'Atletico Canneto che conquista due calci d'angolo consecutivi al 3' ed al 5'; al 10' ci prova Croce con un calcio di punizione dal limite respinto dalla barriera e sulla ribattuta si fa trovare pronto alla parata Antonelli. I padroni di casa replicano subito con un tiro di Leonardo Pezzotti su assist di Valentini ma blocca con sicurezza Ballanti. Ancora Croce impegna la difesa avversaria al 31' e due minuti dopo dalla parte opposta Ballanti si fa trovare pronto su una conclusione di Leonardo Pezzotti. I due gol arrivano in chiusura di primo tempo: al 40' passa in vantaggio il l'Atletico Canneto con un calcio di punizione di Piermarini e due minuti dopo Federico De Angelis pareggia su passaggio di Mattia Ricci.

Nella ripresa la gara appare più equilibrata con buone manovre corali che tuttavia non modificano il punteggio: da segnalare un bolide di Riccardo De Angelis al 10' che lambisce la traversa, un tentativo di Ceccarelli al 24', un'occasione non concretizzata da Migliorelli al 24' ed un bel colpo di testa di Toma al 25' parato da Ballanti. Al 40' annullato un gol al capitano del Castelnuovo Federico Giuliani per una presunta scorrettezza in area.

I COMMENTI

Giuliano Caprioli, direttore sportivo Castelnuovo di Farfa

«Un giusto pareggio al termine di una partita equilibrata. Abbiamo mostrato di essere in crescita e da matricola affronteremo gradatamente ogni impegno puntando sempre a migliorare».

Giancarlo Marsili, tecnico Atletico Canneto

«Nel primo tempo siamo stati più incisivi mentre nella ripresa si è visto maggiore equilibrio tra le due squadre. Il risultato di parità è giusto e queste gare servono soprattutto per fare fiato e prepararsi adeguatamente per la stagione».

IL TABELLINO

Castelnuovo di Farfa: Antonelli, Valentini, Brizi (27' st Striuli), Giuliani, Toma, F.De Angelis, L.Pezzotti (36' Schiavetti), R.De Angelis (38' st Ribaldi), Migliorelli, M.Ricci (33' st Ottaviano), Troiani. A disp. Ragaglini, A.Pezzotti,Tulli, Cantori, Ferraioli. All. Sandro De Angelis.

Atletico Canneto: Ballanti, Cacchiani, Petrivelli (15' st Imperatori), Piermarini (10' st Ricci), Rausa (35' st Osoja), Ceccarelli, Pastorelli, Miconi, Maiali, Croce, Pandimiglio. A disp. Galante, Ori, Innocenzi, Nobili, Scarinci, Carboni. All. Giancarlo Marsili

Arbitro: Dario Di Matteo di Roma2

Reti: 41'pt Piermarini, 43'pt F.De Angelis

Note: ammoniti Troiani, R.De Angelis, Giuliani, Miconi, Petrivelli, Ceccarelli; angoli: 3-3

