RIETI - La stagione di Prima categoria edizione 2019-20 sta ufficialmente per prendere il via. Questo pomeriggio, difatti, sono stati emessi i calendari ufficiali: inizio della competizione il 6 ottobre, mentre l’ultima giornata si giocherà il 10 maggio. Interessante l’aspetto dei campi di gioco che, oltre ai confermati campi di Atletico Sabina, Spes Poggio Fidoni, Castelnuovo di Farfa, Ginestra e Poggio Mirteto, presentano delle novità: l’Alba Sant’Elia giocherà al “Gudini” di Rieti, l’Atletico Canneto al “Comunale” di Canneto, Borgo Quinzio dal campo di Talocci passerà al “Di Tommaso” di Passo Corese, mentre la nuova società Valle del Peschiera avrà come mura amiche il “Gentile” di Grotti. Fissato anche il periodo di stop per le festività: per quelle natalizie, l’ultima giornata prima dello stop si giocherà il 22 dicembre e si riprenderà la viglia “della Befana” (5 gennaio); si salterà solo il weekend del 12 aprile per le festività pasquali. Di seguito il programma gare delle 15 giornate della competizione.(andata 6/10/19, ritorno 26/1/20)Alba Sant’Elia-GinestraAlma Parioli-Valle del PeschieraAtletico Canneto-Poggio MirtetoAtletico Sabina-III MunicipioBorgo Quinzio-Castelnuovo di FarfaCastrum Monterotondo-Mideporte Colle SalarioSpes Poggio Fidoni-Tor di QuintoVirtus Roma-Eretum(and.13/10, rit.2/2)Castelnuovo di Farfa-Atletico SabinaEretum-Borgo QuinzioGinestra-Alma ParioliIII Municipio-Spes Poggio FidoniMideporte Colle Salario-Virtus RomaPoggio Mirteto-Castrum MonterotondoTor di Quinto-Alba Sant’EliaValle del Peschiera-Atleetico CannetoAlba Sant’Elia-III MunicipioAtletico Canneto-Alma parioliAtletico Sabina-EretumBorgo Quinzio-Mideporte Colle SalarioCastrum Monterotondo-Valle del PeschieraSpes Poggio Fidoni-Castelnuovo di FarfaTor di Quinto-GinestraVirtus Roma-Poggio MirtetoAlma parioli-Castrum MonterotondoCastelnuovo di Farfa-Alba Sant’EliaEretum-Spes Poggio FidoniGinestra-Atletico CannetoIII Municipio-Tor di QuintoMideporte Colle Salario-Atletico SabinaPoggio Mirteto-Borgo QuinzioValle del Peschiera-Virtus RomaAlba Sant’Elia-EretumAtletico Sabina-Poggio MirtetoBorgo Quinzio-Valle del PeschieraCastrum Monterotondo-Atletico CannetoIII Municipio-GinestraSpes Poggio Fidoni-Mideporte Colle SalarioTor di Quinto-Castelnuovo di FarfaVirtus Roma-Alma ParioliAlma Parioli-Borgo QuinzioAtletico Canneto-Virtus RomaCastelnuovo di Farfa-III MunicipioEretum-Tor di QuintoGinestra-Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario-Alba Sant’EliaPoggio Mirteto-Spes Poggio FidoniValle del Peschiera-Atletico SabinaAlba Sant’Elia-Poggio MirtetoAtletico Sabina-Alma ParioliBorgo Quinzio-Atletico CannetoCastelnuovo di Farfa-GinestraIII Municipio-EretumSpes Poggio Fidoni-Valle del PeschieraTor di Quinto-Mideporte Colle SalarioVirtus Roma-Castrum MonterotondoAlma Parioli-Spes Poggio FidoniAtletico Canneto-Atletico SabinaCastrum Monterotondo-Borgo QuinzioEretum-Castelnuovo di FarfaGinestra-Virtus RomaMideporte Colle Salario-III MunicipioPoggio Mirteto-Tor di QuintoValle del Peschiera-Alba Sant’EliaAlba Sant’Elia-Alma ParioliAtletico Sabina-Castrum MonterotondoBorgo Quinzio-Virtus RomaCastelnuovo di Farfa-Mideporte Colle SalarioEretum-GinestraIII Municipio-Poggio MirtetoSpes Poggio Fidoni-Atletico CannetoTor di Quinto-Valle del PeschieraAlma Parioli-Tor di QuintoAtletico Canneto-Alba Sant’EliaCastrum Monterotondo-Spes Poggio FidoniGinestra-Borgo QuinzioMideporte Colle Salario-EretumPoggio Mirteto-Castelnuovo di FarfaValle del Peschiera-III MunicipioVirtus Roma-Atletico SabinaAlba Sant’Elia-Castrum MonterotondoAtletico Sabina-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-Valle del PeschieraEretum-Poggio MirtetoIII Municipio-Alma ParioliMideporte Colle Salario-GinestraSpes Poggio Fidoni-Virtus RomaTor di Quinto-Atletico CannetoAlma Parioli-Castelnuovo di FarfaAtletico Canneto-III MunicipioBorgo Quinzio-Spes Poggio FidoniCastrum Monterotondo-Tor di QuintoGinestra-Atletico SabinaPoggio Mirteto-Mideporte Colle SalarioValle del Peschiera-EretumVirtus Roma-Alba Sant’Elia(and. 5/1, rit. 26/4)Alba Sant’Elia-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-Atletico CannetoEretum-Alma ParioliIII Municipio-Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario-Valle del PeschieraPoggio Mirteto-GinestraSpes Poggio Fidoni-Atletico SabinaTor di Quinto-Virtus Roma(and. 12/1, rit. 3/5)Alma Parioli-Mideporte Colle SalarioAtletico Canneto-EretumAtletico Sabina-Alba Sant’EliaBorgo Quinzio-Tor di QuintoCastrum Monterotondo-Castelnuovo di FarfaSpes Poggio Fidoni-GinestraValle del Peschiera-Poggio MirtetoVirtus Roma-III Municipio(and. 19/1, rit. 10/5)Alba Sant’Elia-Spes Poggio FidoniCastelnuovo di Farfa-Virtus RomaEretum-Castrum MonterotondoGinestra-Valle del PeschieraIII Municipio-Borgo QuinzioMideporte Colle Salario-Atletico CannetoPoggio Mirteto-Alma ParioliTor di Quinto-Atletico Sabina