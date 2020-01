RIETI - «Faccio questo mestiere da 25 anni, conosco la categoria ed i rapporti con realtà calcistiche professionistiche non mi mancano: sarà un mese di duro lavoro, ma cercherò di fare del mio meglio per restituire alla squadra la competitività necessaria per centrare la salvezza».



Sono state queste le prime parole di Vincenzo Minguzzi, il neo direttore sportivo del Rieti presentato ufficialmente oggi, sabato 4 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Rieti alla presenza dell'ad Roberto Di Gennaro. Reduce dall'esperienza decennale col Grosseto, ma anche in piazze come Pisa, Arezzo e Viterbo, nonostante la complessità del momento, Minguzzi non si è di certo tirato indietro e alla chiamata di Di Gennaro ha risposto presente.

«Al di là del fatto che ero fermo quest'anno - ammette il diesse - credo che a queste latitudini ci sono tutti i presupposti per ricreare un ambiente calcistico competitivo. Certo, dovremo fare i conti inizialmente con una situazione complicata, ma sono sicuro che lavorando in un determinato modo, si potrà tornare a rivedere calcio di un certo spessore. Obiettivi di mercato? In questi giorni mi sto confrontando sia con la società, che col tecnico per individuare i profili ideali per potenziare l'organico: sappiamo sin d'ora che procuratori e calciatori ci chiederanno garanzie per poter accettare la nostra piazza, ma cercheremo di dargliele nei limiti delle nostre possibilità».

Ma al di là dei nomi, quello che cercherà di reperire sul mercato Minguzzi - e di riflesso l'ad Di Gennaro - è principalmente «gente che abbia fame e voglia di lottare con noi per raggiungere la salvezza. Non sarà facile reperire prime scelte, ma sicuramente vireremo su elementi di nostra conoscenza sui quali potremo garantire di persona».

NON ABBIAMO PERSO CR7, DYBALA E HIGUAIN

Da Minguzzi a Di Gennaro, con l'amministratore delegato che nel dare una prima linea guida di ciò che servirà a questa rosa per recuperare competitività («sicuramente due difensori centrali, un mediano e due attaccanti» ha detto) tornando sulle partenze di Gigli e Marcheggiani ha spiegato di aver apprezzato «di più i silenzi di Francesco che prima di essere un calciatore ha dimostrato di essere uomo, che non le dichiarazioni di Nicolò. E comunque non è che abbiamo perso Cristiano Rolando, Dybala o Higuain». Di Gennaro inoltre, lascia intendere che la posizione di Di Santo in questo momento "è in fase di valutazione" ma la sensazione è che l'avventura dell'attuale diggì amarantoceleste si stia per esaurire.

E sui fornitori cittadini, invece, Di Gennaro non fa mistero del fatto che «c'è stata un'apertura importante, molti ci stanno dando credito e noi di riflesso stiamo cercando di metterci il massimo impegno per far sì che si ricrei un ambiente sereno e di partecipazione» motivo per cui è stata scelta la sala consiliare come location per la conferenza stampa. Perché per Di Gennaro «in questo momento la cosa più importante è condurre la nave in porto, dopodiché penseremo al futuro».

