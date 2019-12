RIETI - Rivoluzione-Rieti, cambio della guardia all'interno dello staff tecnico di Beni: via Luigi Garofalo e Lorenzo Mariani, per far posto a Oscar Piergallini, ex Cosenza e Jesina, volto nuovo di una società che di fatto vuole rivoluzionare più d'un comparto. Piergallini è attialmente in campo con la squadra per il primo allenamento della settimana: test fisici per saggiare le condizioni del gruppo, proprio sotto gli occhi Garofalo e Mariani che già venerdì sono stati messi ai margini ed esentati dalla trasferta di Rende. Rescissione o esonero? Si aspetta la nota ufficiale del club. © RIPRODUZIONE RISERVATA