LE SOCIETA’ PREMIATE

Presenti, nella sede di via Fundania, anche il delegato provinciale Coni Luciano Pistolesi, il delegato provinciale Figc Umberto Fusacchia, il vice delegato Figc Francesco Cenami, il giudice sportivo provinciale Roberto Silvestri e il presidente dell'Aiac reatina Stefano Valentini, che hanno consegnato i premi alle società vincitrici.L’incontro si è aperto con le parole di Calzolari, che ha affrontato molti temi, analizzando anche la situazione del calcio dilettantistico reatino: «Il calcio reatino - ha detto Calzolari - sta vivendo un momento di rifondazione, viste le grandi difficoltà riscontrate sul territorio per partecipare ai campionati di vertice. Soprattutto in ambito provinciale si registrano le maggiori difficoltà, come testimonia l’unico girone di Terza categoria a cui prendono parte solo 12 squadre, così come nell’under 19. Purtroppo, si è venuto a creare un aspetto, da noi previsto tempo fa, che riguarda le società: molte di esse tendono a tesserare moltissimi giocatori, impedendo ad altre società di poter allestire squadre complete e dunque in grado di partecipare ai campionati. Sarebbe bastato un minimo di attenzione e solidarietà con le altre consorelle, per evitare queste difficoltà sul territorio». Inoltre, il vicepresidente, si è detto soddisfatto del comportamento tenuto dai giocatori reatini durante le gare settimanali, sottolineando che questo aiuta di certo la classe arbitrale. Infine, Calzolari ha voluto anche ringraziare la stampa «la cui presenza nelle varie categorie mette in luce tutti i sacrifici e il lavoro dei giocatori reatini».Subito dopo è intervenuto il delegato provinciale Coni Luciano Pistolesi, che ha incentrato il suo discorso sul rispetto nei campi da gioco: «In ogni gara, la cosa importantissima è l’educazione. Un buon sportivo, uomo di sport, deve prima di tutto essere rispettoso. Un ragazzo, per fare bene sport, deve anche studiare anche in termini culturali e sportivi. Colgo l’occasione anche per ringraziare i tecnici, sempre disponibili a partecipare alle riunioni che organizziamo. Lo sport fatto con il cuore e con il sorriso sulla bocca è una cosa vincente!».Al termine della conferenza, è intervenuto Fusacchia, che ha spiegato l’importanza delle targhe Disciplina: «A nostro avviso - ha detto il delegato - è la cosa più importante del calcio. Portatele nelle vostre sedi e mettetele bene in vista. Significano rispetto per tutti, avversari, compagni di squadra, dirigenti ed allenatori, che fanno molti sacrifici per portare avanti questo bellissimo gioco. Il tutto in modo da far vivere quello che per noi è il vero sport!».Sono stati assegnati i riconoscimenti a Bf Sport, Castelnuovo di Farfa e Casperia, rispettivamente vincitrici dei campionati 2018-19 di Prima, Seconda e Terza categoria. Bottino ampio anche per la Polisportiva Cantalice, che ha ricevuto i premi per la vittoria dei campionati Juniores Provinciali U19, U17 e U15 di Rieti, con anche quello U16 di Roma; premiazione anche per il Calcio a 5, con la Real Rieti che ha ottenuto il riconoscimento per la vittoria del campionato regionale U17. I premi disciplina, invece, hanno visto consegnate ben 9 targhe: per Seconda categoria al Velinia, in Terza al Poggio Bustone, due targhe al Cantalice (per i campionati provinciali U17 e U15), a Cittaducale per la Serie D femminile di Roma, al Real Rieti per i campionati regionali U17 e U15 ed alla Spes Poggio Fidoni per il campionato juniores provinciale U19. Insignito nella lista dei premi Disciplina anche Stimigliano, per il campionato di Serie D di Roma, ma il premio non è stato ritirato da alcun rappresentante della società.