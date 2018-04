di Christian Diociaiuti

RIETI - Bravi nel calcio e bravissimi a scuola. Per questo il Football Club Rieti, il presidente Riccardo Curci e il responsabile della scuola calcio, Gennaro Isaia, nell’intervallo di Rieti-Monterosi giocata allo Scopigno domenica 15 aprile, hanno premiato tre bambini della scuola calcio amarantoceleste. Si tratta dei piccoli calciatori Giuseppe Dibella (categoria Esordienti), Francesco Pietraforte (categoria Pulcini), Ivan Giovanrosa (categoria Primi Calci). Ai tre giovani, oltre che l’emozionante applauso dello Scopigno, è arrivato anche un dono particolare e da tenere stretto: una maglia della scuola calcio firmata da tutti i ragazzi della prima squadra e da mister Carmine Parlato.



Il presidente ha premiato i giovani calciatori all’intervallo e li ha abbracciati uno ad uno, con emozione. «Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, per i loro risultati sportivi e soprattutto, per quello che fanno nella vita di tutti i giorni, in particolare a scuola. Sono il futuro del club» ha detto patron Riccardo Curci a margine della premiazione.

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA