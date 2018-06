di Michel Saburri

RIETI - Il comitato regionale ha pubblicato le graduatorie dei premi disciplina nelle varie categorie.



Nel girona A di Eccellenza la Valle del Tevere si è piazzata al settimo posto, al primo posto è finita la Boreale.



In Promozione nel girone B la Maglianese ha sfiorato di un soffio la testa della classifica finendo di pochissimo alle spalle della Vis Subiaco. Bene anche Salto Cicolano che è finito al sesto posto, al nono Poggio Fidoni mentre Cantalupo è finito terzultimo, Cantalice invece è finito addirittura ultimo.



Nel girone C di Prima categoria la coppa disciplina è finital Nomentum che ha superato Rebibbia e Montasola. Via via tutte le altre in quest’ordine: Settebagni, Ginestra, Alba Sant’Elia, Grotti, Atletico Roma, Selci, Passo Corese, Poggio Nativo, Atletico San Basilio, Poggio Mirteto, Capradosso, Velinia e ultima Scandriglia.



In Seconda categoria la squadra al primo posto in questa speciale classifica è stata Cittareale, al secondo posto Amatrice e poi Brictenze. Le altre nell’ordine: Poggio San Lorenzo, 4Strade del Sacro Cuore, Piazza Tevere, Atletico Canneto, Monte San Giovanni, Cagis Castelnuovo, Equicola, Santa Susanna, Quintilianum, Cittaducale, Rufinese e Atletico Sabina. Nel girone B Stimigliano si è piazzato invece al quinto posto.



Nel campionato juniores regionale B ottimo terzo posto per la Valle del Tevere mentre nella categoria juniores provinciale reatina l’Alba Sant’Elia, dopo aver vinto il campionato, si è aggiudicata anche la coppa disciplina davanti alla Maglianese e a 4Strade del Sacro Cuore. Le altre nell’ordine: Poggio Fidoni, Borgorose, Grifo Academy, Passo Corese, Selci, Santa Susanna, Cantalice, Brictense, Torrita Tiberina.



Nella terza categoria reatina invece la coppa disciplina se l’è aggiudicata Rocca Valle del Turano, al secondo posto Torricella e al terzo Real Vazia poi le altre: Poggio Moiano, Torri in Sabina, Gens Cantalupo, Torpedo, Fiamignano, Montopoli, Casperia, Poggio Bustone, Ponzano Romano, Micioccoli, Atletico Cantalice, Vigor Collevecchio, Atletico Torano, Borgo Quinzio.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



